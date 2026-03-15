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Futbol

Tigres vs Querétaro: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J11 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Universitarios y Gallos Blancos se enfrentan en 'El Volcán' | RÉCORD
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 00:06 - 15 marzo 2026
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Tigres recibe a Querétaro FC en el Estadio Universitario en un duelo con objetivos contrastantes: los locales buscan consolidarse en zona de liguilla desde su séptima posición, mientras los visitantes intentan escapar del penúltimo lugar

Tigres se enfrentará al Querétaro FC este domingo 15 de marzo de 2026 en un encuentro correspondiente a la Liga MX. El partido se llevará a cabo en el Estadio Universitario, también conocido como El Volcán. Este duelo forma parte de la temporada 2025/2026 del futbol mexicano y promete ser un interesante enfrentamiento entre dos equipos con objetivos muy diferentes en la tabla.

Tigres viene de ser goleado en Concachampions | MEXSPORT

¿Cómo llegan ambos equipos a la undécima jornada?

Los Tigres se encuentran actualmente en la séptima posición de la Liga MX con 16 puntos tras 10 partidos disputados, manteniéndose en zona de clasificación a la Liguilla. Con 17 goles a favor y 12 en contra, el equipo felino muestra un balance ofensivo positivo que los mantiene como candidatos a avanzar a las fases finales.

Por su parte, Querétaro FC atraviesa un momento complicado, ubicándose en el penúltimo lugar de la tabla (posición 17) con apenas 6 puntos en 9 encuentros. Los Gallos Blancos han anotado solo 8 goles y han recibido 16, estadísticas que reflejan sus problemas tanto ofensivos como defensivos y su urgencia por sumar puntos para alejarse de la zona de descenso.

Los Gallos vienen de perder ante América I IMAGO7

Tigres llega a este encuentro con un rendimiento irregular, acumulando dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los felinos cayeron recientemente ante FC Cincinnati por 3-0 en la Liga de Campeones de la CONCACAF, pero previamente habían conseguido una importante victoria en el clásico regiomontano frente a Monterrey por 1-0. Antes de eso, sufrieron una derrota ante Puebla por 3-1, vencieron al América a domicilio por 1-4 y perdieron contra Pachuca por 1-2.

Por su parte, Querétaro FC atraviesa un momento complicado con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Los Gallos Blancos cayeron ante América por 1-2, fueron goleados por Monterrey 4-0, empataron 2-2 con Santos Laguna, perdieron 3-0 contra Atlético de San Luis y consiguieron su única victoria reciente ante León por 2-0.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente a Tigres, que ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos directos. En su último encuentro, disputado el 28 de septiembre de 2025, los felinos se impusieron por 0-2 en la cancha de Querétaro. Anteriormente, el 8 de marzo de 2025, Tigres también venció a los Gallos Blancos por 1-0 en El Volcán. Querétaro logró imponerse en una ocasión, el 18 de septiembre de 2024, cuando ganó 1-0 como local. También se registró un empate 1-1 el 29 de enero de 2024 en el estadio de Querétaro. El resultado más abultado de estos enfrentamientos recientes se produjo el 3 de septiembre de 2023, cuando Tigres goleó 5-0 a Querétaro en el Estadio Universitario, demostrando su superioridad en casa.

Brunetta festeja un gol junto a Ángel Correa | IMAGO7

¿Dónde ver el juego de Tigres y Gallos?

  • Fecha: Domingo 15 de marzo

  • Sede: Estadio Universitario 'El Volcán'

  • Horario: 5:00 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: Azteca 7, Fox One

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