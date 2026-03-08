Vuelven a sufrir: América derrota a Querétaro y se acercan a la Liguilla

En una noche de matar o morir, André Jardine ‘sacudió’ su alienación y las preocupaciones momentáneamente con una nueva victoria en Liga MX. Las Águilas del América se impusieron 1-2 ante los Gallos Blancos del Querétaro en el duelo correspondiente a la Jornada 10, desde el Estadio Corregidora.

Gol de Brian Rodríguez tras asistencia de Alejandro Zendejas I IMAGO7

‘Salieron gallos’

El duelo que traía máxima tensión por el momento de ambos equipos resultó ser uno de los más entretenidos de la jornada, con un Querétaro valiente que iba al frente y con un América que poco podía hacer con un futbol tan ‘débil’ en su zona baja.

Como los más optimistas fanáticos azulcrema sólo imaginaron, el cuadro de Coapa se puso al frente en el marcador apenas a los ocho minutos, gracias a un extraordinario gol de Brian Rodríguez, derivado de un contragolpe tras un tiro de esquina de los locales.

Alejandro Zendejas disputando un balón contra Querétaro en la Liga MX I IMAGO7

Contrario a lo que se esperaba, el azul y negro fue metiendo poco a poco a los de amarillo en su área chica; primero con un par de centros por parte de Jhojan Julio que eran resueltos por la zaga visitante y posteriormente con algunos disparos de Mateo Coronel que se iban apenas por un costado.

Gallos perseveró y alcanzó, pues tras robarse la posesión del balón y mantener una dinámica ofensiva, el cuadro dirigido por Esteban González se percató que su rival carecía en la marca a balón parado y por ahí terminaron por hacer daño.

Luego de cuatro tiros de esquina, Jhojan Julio volvió a demostrar su calidad con la pierna derecha y mandó un centro preciso para Alí Ávila, quien remató potente a la escuadra izquierda del arquero americanista, poniendo así el empate a los 45 minutos.

Gol de Alí Ávila contra el América en Liga MX I IMAGO7

Sufren pero ganan

Tras finalizar el primer tiempo con una superioridad queretana, el cuadro de casa salió con ganas de matar al azulcrema, sin embargo, las imprecisiones en el último pase cobraron factura y no pudieron encontrar la puerta visitante.

Tras una posesión de casi 20 minutos en favor de Querétaro, América encontró en Brian Rodríguez a su salvador y tras una nueva jugada individual, el uruguayo se metió hasta el área chica de Gallos y con un pase retraso dejó la asistencia del primer gol de Pato Salas en la temporada.

En el cierre del juego el equipo queretano busco repetir la fórmula de los centro, sin embargo, la zaga central que fue reforzada por Ramon Juárez y Rodolfo Cota evitaron que los azulcremas volvieran a perder puntos, dejando una victoria que es auténtico oxígeno para el 16 veces campeón de México.