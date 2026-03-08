Profeco sacará la “tarjeta roja”: vigilará que no abusen con los precios rumbo al Mundial 2026

A menos de 100 días de que comience el ambiente mundialista rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha un operativo especial para vigilar que los comercios no abusen de los consumidores con aumentos injustificados en los precios.

El programa “Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social” forma parte de las acciones del Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y contempla inspecciones en establecimientos relacionados con el turismo y el entretenimiento, como hoteles, restaurantes, bares, agencias de viajes, tiendas deportivas y centros de apuestas.

De acuerdo con la dependencia, desde el 16 de febrero a la fecha se han monitoreado 9 mil 763 productos, además de realizar 34 visitas de vigilancia y 60 verificaciones para garantizar que los proveedores cumplan con la ley y respeten los derechos de los consumidores.

Comercios deberán mostrar precios claros

La Profeco recordó que todos los establecimientos están obligados a mostrar de forma visible el precio final de productos y servicios, con el objetivo de evitar cobros sorpresa durante el periodo previo y durante el Mundial.

Durante el operativo también se han colocado 6 mil 294 preciadores y mil 362 decálogos de derechos del consumidor, además de brindar 560 asesorías a personas que han solicitado orientación.

Las acciones de supervisión se realizan en todo el país, aunque se concentran en los estados por donde ha pasado el trofeo del Mundial 2026, entre ellos Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Yucatán y la Ciudad de México.

Atención especial en Fan Fest del Mundial

La vigilancia también se extenderá a los Fan Fest México, espacios oficiales donde habrá pantallas gigantes, conciertos y actividades gratuitas durante los partidos del Mundial en las tres ciudades sede del país: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Para atender irregularidades relacionadas con el evento, la Profeco habilitó el correo denunciasmundial@profeco.gob.mx, además de sus canales habituales como el Teléfono del Consumidor y sus redes sociales oficiales.

