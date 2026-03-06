Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Xoli, el chatbot chilango que será tu guía turística en CDMX para el Mundial 2026

Desde los dispositivos móviles se podrá usar este progama local / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 11:59 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El nuevo asistente virtual del Gobierno funciona por WhatsApp y promete ayudar a turistas a descubrir museos, comida y eventos en tiempo real

La Ciudad de México ya tiene su propio chatbot turístico. Se trata de Xoli, un asistente virtual creado para ayudar a visitantes nacionales e internacionales a recorrer la capital y descubrir sus principales atractivos sin perder tiempo buscando información.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Agencia Digital de Innovación Pública, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo, presentó esta herramienta digital que funcionará como un guía turístico disponible las 24 horas del día.

Xoli opera a través de WhatsApp, en el número 55 6565 9395, y permite a los usuarios resolver dudas o recibir recomendaciones sobre qué hacer en la ciudad prácticamente al instante.

El Gobierno capitalino presentó a Xoli, el asistente virtual para los visitantes al Mundial 2026 / Especial

Un guía turístico en tu celular

El chatbot puede responder preguntas sobre museos, gastronomía, hospedaje, eventos culturales, conciertos, festivales, literatura, cine, deportes, movilidad, clima, historia y actividades recreativas.

Además, una de sus funciones principales es ayudar a crear itinerarios personalizados, ya que permite consultar actividades por fechas específicas, facilitando a los visitantes planear mejor su recorrido por la capital.

Esto significa que, si alguien quiere saber qué hacer un fin de semana en CDMX, dónde comer o qué evento cultural se realizará, puede consultarlo directamente desde el chat.

La gente podrá consultar los lugares de la CDMX para visitarlos al momento / Redes Sociales

Pensado para el Mundial 2026

Aunque el chatbot ya está disponible para el público, su lanzamiento también responde a la necesidad de atender el aumento de turistas que llegarán durante el Mundial de Futbol 2026, evento en el que la capital será una de las sedes.

La herramienta busca reducir los tiempos de búsqueda de información, ofrecer datos confiables y mejorar la experiencia turística, además de posicionar a la ciudad como un destino moderno e innovador.

Bajo el lema #PonteChidx, las autoridades invitan a locales y visitantes a probar esta herramienta y explorar la capital con ayuda de Xoli, el nuevo chatbot chilango.

Xoli es parte de los programas contemplados por el gobierno para atender al turismo nacional e internacional / Especial
Últimos videos
Lo Último
13:40 VIDEO: Captan a policías de CDMX moviendo taxi con dos cuerpos hacia el Edomex
13:39 VIDEOS: El Mencho: así luce el lugar donde fue enterrado el líder del CJNG
13:36 Zague lanza fuerte crítica a futbolistas del América y cuestiona su compromiso: 'Hay formas de perder'
13:26 Santiago Baños descarta salir del América y niega problemas en el vestidor azulcrema
12:51 ROMPIÓ EL SILENCIO: SANTIAGO BAÑOS habló del FUTURO de JARDINE en AMÉRICA
12:49 Jesús Garza calienta el Clásico Regio 142 y habla sobre un posible último clásico de Gignac
12:26 VIDEO: Investigan a influencer en Sonora por fingir autismo y burlarse de la enfermedad
12:25 Gustavo Marques, jugador de Red Bull Bragantino, sancionado fuertemente por comentario sexista a una árbitra
12:08 Dibu Martínez podría ser sancionado por un tema de apuestas
11:59 Xoli, el chatbot chilango que será tu guía turística en CDMX para el Mundial 2026
Tendencia
1
Futbol Mikel Arriola gestionó el "rescate" de los arbitros mexicano en Qatar; ya preparan su regreso a México
2
Fórmula 1 Checo Pérez arranca su temporada 15 en la Fórmula 1 con un nuevo reto: Cadillac
3
Futbol Donald Trump se rinde ante Lionel Messi: 'Puede que seas mejor que Pelé'
4
Contra Netflix dejará de funcionar en estos celulares y televisores en marzo: revisa si tu dispositivo está en la lista
5
Futbol ¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
6
Contra ¿Tienes saldo a favor? Cómo usar el nuevo simulador del SAT para la Declaración Anual 2025
Te recomendamos
VIDEO: Captan a policías de CDMX moviendo taxi con dos cuerpos hacia el Edomex
Contra
06/03/2026
VIDEO: Captan a policías de CDMX moviendo taxi con dos cuerpos hacia el Edomex
VIDEOS: El Mencho: así luce el lugar donde fue enterrado el líder del CJNG
Contra
06/03/2026
VIDEOS: El Mencho: así luce el lugar donde fue enterrado el líder del CJNG
Zague lanza fuerte crítica a futbolistas del América y cuestiona su compromiso: 'Hay formas de perder'
Futbol
06/03/2026
Zague lanza fuerte crítica a futbolistas del América y cuestiona su compromiso: 'Hay formas de perder'
Santiago Baños descarta salir del América y niega problemas en el vestidor azulcrema
Futbol
06/03/2026
Santiago Baños descarta salir del América y niega problemas en el vestidor azulcrema
ROMPIÓ EL SILENCIO: SANTIAGO BAÑOS habló del FUTURO de JARDINE en AMÉRICA
Futbol Nacional
06/03/2026
ROMPIÓ EL SILENCIO: SANTIAGO BAÑOS habló del FUTURO de JARDINE en AMÉRICA
Jesús Garza calienta el Clásico Regio 142 y habla sobre un posible último clásico de Gignac
Futbol
06/03/2026
Jesús Garza calienta el Clásico Regio 142 y habla sobre un posible último clásico de Gignac