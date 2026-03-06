Xoli, el chatbot chilango que será tu guía turística en CDMX para el Mundial 2026

La Ciudad de México ya tiene su propio chatbot turístico. Se trata de Xoli, un asistente virtual creado para ayudar a visitantes nacionales e internacionales a recorrer la capital y descubrir sus principales atractivos sin perder tiempo buscando información.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Agencia Digital de Innovación Pública, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo, presentó esta herramienta digital que funcionará como un guía turístico disponible las 24 horas del día.

Xoli opera a través de WhatsApp, en el número 55 6565 9395, y permite a los usuarios resolver dudas o recibir recomendaciones sobre qué hacer en la ciudad prácticamente al instante.

El Gobierno capitalino presentó a Xoli, el asistente virtual para los visitantes al Mundial 2026 / Especial

Un guía turístico en tu celular

El chatbot puede responder preguntas sobre museos, gastronomía, hospedaje, eventos culturales, conciertos, festivales, literatura, cine, deportes, movilidad, clima, historia y actividades recreativas.

Además, una de sus funciones principales es ayudar a crear itinerarios personalizados, ya que permite consultar actividades por fechas específicas, facilitando a los visitantes planear mejor su recorrido por la capital.

Esto significa que, si alguien quiere saber qué hacer un fin de semana en CDMX, dónde comer o qué evento cultural se realizará, puede consultarlo directamente desde el chat.

La gente podrá consultar los lugares de la CDMX para visitarlos al momento / Redes Sociales

Pensado para el Mundial 2026

Aunque el chatbot ya está disponible para el público, su lanzamiento también responde a la necesidad de atender el aumento de turistas que llegarán durante el Mundial de Futbol 2026, evento en el que la capital será una de las sedes.

La herramienta busca reducir los tiempos de búsqueda de información, ofrecer datos confiables y mejorar la experiencia turística, además de posicionar a la ciudad como un destino moderno e innovador.

Bajo el lema #PonteChidx, las autoridades invitan a locales y visitantes a probar esta herramienta y explorar la capital con ayuda de Xoli, el nuevo chatbot chilango.