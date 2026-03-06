Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol

La Selección Mexicana hizo su debut soñado al imponerse 8-2 a Gran Bretaña en el inicio del Clásico Mundial de Béisbol para hacer ilusionar a la afición mexicana con este prestigioso trofeo en el ‘Rey de los Deportes’.

El triunfo de la novena Tricolor hizo eco en las palabras que Benjamín Gil, manager del equipo, hizo previo al inicio de este torneo para ‘Faitelson Sin Censura’ en donde que el equipo debe ‘creerse’ que es el mejor equipo del mundo partido a partido y de esa manera avanzar paso a paso.

Novena de México en su debut en el Clásico Mundial 2026 | MEXSPORT

¿Qué dijo Benjamín Gil?

"Más que nada, crean, no tenemos qué ser el mejor equipo del mundo, contundentemente, nada más lo tenemos qué ser el día de hoy. Yo en el futbol, decirle 'gánale a Brasil', pues no, pero uno, nos enfocamos en uno”, mencionó el manager.

Gil agregó que solo basta con un partido y ese partido es el que impulsa para seguir avanzando hasta llegar a la meta final: “Si seguimos adelante, nos toca Alemania, solo un juego hay qué ganar, y así los convences de que hoy van a ser el mejor equipo, vamos a salir a demostrar que somos un gran equipo.”

Randy Arozarena y Joey Ortíz tras victoria de México en el Clásico mundial | AP

"Por más fuerte que seas, es difícil cargar, pero si jalas, cuando menos piensas, el carro ya va, el cargar para levantar un carro, ni todo el equipo lo puede hacer, por ahí va la cosa, espero, creo plenamente que nos va a ir muy bien, vamos a conseguir los 30 outs y que eso inspire a nuestra selección de futbol”, resaltó.

Finalmente, destacó un detalle que muchos aficionados en México no lo tienen presente y esa es que el béisbol no le pide nada al futbol: "No creo que el futbol mexicano sea más grande que el béisbol mexicano".

Selección Mexicana de Béisbol celebrando el triunfo frente a Gran Bretaña | AP

Así fue el debut soñado

La novena europea salió con un dominio en el montículo gracias a su abridor, Jack Anderson. Sin embargo, Javier Assad hizo lo propio y se cerró el duelo hasta la Segunda entrada.La sexta entrada puso en aprietos a los de playera tricolor, gracias a un imparable de Harry Ford, que apareció en el momento donde más dominante se veía el equipo británico, bajando las caras de la banca mexicana.