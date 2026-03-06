Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol

Benjamín Gil, manager de Selección Mexicana de Béisbol l MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 16:28 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Tri hizo su debut soñado tras imponerse 8-2 a Gran Bretaña

La Selección Mexicana hizo su debut soñado al imponerse 8-2 a Gran Bretaña en el inicio del Clásico Mundial de Béisbol para hacer ilusionar a la afición mexicana con este prestigioso trofeo en el ‘Rey de los Deportes’.

El triunfo de la novena Tricolor hizo eco en las palabras que Benjamín Gil, manager del equipo, hizo previo al inicio de este torneo para ‘Faitelson Sin Censura’ en donde que el equipo debe ‘creerse’ que es el mejor equipo del mundo partido a partido y de esa manera avanzar paso a paso.

Novena de México en su debut en el Clásico Mundial 2026 | MEXSPORT

¿Qué dijo Benjamín Gil? 

"Más que nada, crean, no tenemos qué ser el mejor equipo del mundo, contundentemente, nada más lo tenemos qué ser el día de hoy. Yo en el futbol, decirle 'gánale a Brasil', pues no, pero uno, nos enfocamos en uno”, mencionó el manager.

Gil agregó que solo basta con un partido y ese partido es el que impulsa para seguir avanzando hasta llegar a la meta final: “Si seguimos adelante, nos toca Alemania, solo un juego hay qué ganar, y así los convences de que hoy van a ser el mejor equipo, vamos a salir a demostrar que somos un gran equipo.”

Randy Arozarena y Joey Ortíz tras victoria de México en el Clásico mundial | AP

"Por más fuerte que seas, es difícil cargar, pero si jalas, cuando menos piensas, el carro ya va, el cargar para levantar un carro, ni todo el equipo lo puede hacer, por ahí va la cosa, espero, creo plenamente que nos va a ir muy bien, vamos a conseguir los 30 outs y que eso inspire a nuestra selección de futbol”, resaltó.

Finalmente, destacó un detalle que muchos aficionados en México no lo tienen presente y esa es que el béisbol no le pide nada al futbol: "No creo que el futbol mexicano sea más grande que el béisbol mexicano".

Selección Mexicana de Béisbol celebrando el triunfo frente a Gran Bretaña | AP

Así fue el debut soñado 

La novena europea salió con un dominio en el montículo gracias a su abridor, Jack Anderson. Sin embargo, Javier Assad hizo lo propio y se cerró el duelo hasta la Segunda entrada.La sexta entrada puso en aprietos a los de playera tricolor, gracias a un imparable de Harry Ford, que apareció en el momento donde más dominante se veía el equipo británico, bajando las caras de la banca mexicana.

Fue hasta la octava, cuando el jugador de los Tampa Bay Rays, Jonathan Aranda, conectó un cuadrangular con la casa casi llena, poniendo el marcador 4-1 y haciendo soñar a México. En la novena entrada, el equipo británico soltó el brazo poco a poco hasta que la zona del bate se volvió una auténtica fiesta mexicana con los sencillos de Nick Gonzáles y Alex Thomas; Arozarena y Duran hicieron lo propio solo dos turnos después y así finiquitaron el primer juego del cuadro verde.

Últimos videos
Lo Último
16:28 Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
16:20 ¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
16:17 ¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
16:03 Victoria contundente del Bayern München ante Borussia Mönchengladbach
15:57 ¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
15:52 MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?
15:39 Clásico Mundial de Béisbol: ¿Dónde ver México vs. Brasil? Fecha, hora y transmisión
15:38 F1 TV estrena nuevas voces y transmisión en español
15:32 Nintendo demanda a EE. UU. por aranceles de Trump y exige la devolución de millones de dólares
15:29 Debut con autoridad: La novena de México se impuso ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial
Tendencia
1
Futbol Mikel Arriola gestionó el "rescate" de los arbitros mexicano en Qatar; ya preparan su regreso a México
2
Fórmula 1 Checo Pérez arranca su temporada 15 en la Fórmula 1 con un nuevo reto: Cadillac
3
Futbol Donald Trump se rinde ante Lionel Messi: 'Puede que seas mejor que Pelé'
4
Contra Netflix dejará de funcionar en estos celulares y televisores en marzo: revisa si tu dispositivo está en la lista
5
Futbol ¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
6
Contra ¿Tienes saldo a favor? Cómo usar el nuevo simulador del SAT para la Declaración Anual 2025
Te recomendamos
Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
06/03/2026
Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
Contra
06/03/2026
¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
Box
06/03/2026
¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
Bayern Múnich goleó al Bremen y es líder absoluto en la Bundesliga | X: @FCBayernES
Futbol
06/03/2026
Victoria contundente del Bayern München ante Borussia Mönchengladbach
¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
Futbol
06/03/2026
¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?
Futbol
06/03/2026
MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?