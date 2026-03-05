Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Gran Bretaña quiere dar el batazo: estos son los jugadores más destacados de su roster en el Clásico Mundial de Béisbol

Equipo de Beisbol de Gran Bretaña l x: @Nationals
Emiliano Cárdenas Ramírez 10:26 - 05 marzo 2026
¿La Selección de Gran Bretaña tiene equipo para competirle a la Selección Mexicana de Béisbol?

No son potencia histórica ni tienen la tradición de Estados Unidos o Japón, pero en cada edición demuestran que compiten en serio. La selección de Gran Bretaña llega al Clásico Mundial de Béisbol con talento de Grandes Ligas y sangre caribeña lista para competir.

Trayce Thompson, poder con ADN campeón

El jardinero que militó en los Ángeles Dodgers y los Medias Rojas de Boston es uno de los rostros más reconocidos del roster.

Trayce Thompson aporta experiencia en MLB y poder en el orden al bat. Su capacidad para cambiar el juego con un solo swing lo convierte en la principal amenaza ofensiva de Gran Bretaña.

Harry Ford, el prospecto que ilusiona

El receptor de los Nationals de Washington es considerado uno de los mejores prospectos de su organización.

Juventud, disciplina y liderazgo detrás del plato. Ford no solo maneja el pitcheo, también aporta velocidad y contacto, algo poco común en su posición.

Vance Worley, experiencia en la lomita

Con pasado en Grandes Ligas, Worley representa la voz de la experiencia en el staff de lanzadores.

En torneos cortos como el Clásico Mundial de Béisbol, tener brazos que ya han enfrentado a bateadores de élite puede marcar diferencia en juegos cerrados.

Un roster multicultural que compite sin complejos

Gran Bretaña ha construido su proyecto con peloteros elegibles por ascendencia, muchos con raíces en el Caribe y Estados Unidos. Lejos de ser improvisado, el equipo ha demostrado orden, intensidad y capacidad para incomodar a selecciones tradicionales.

Enfrente tendrán a uno de los equipos favoritos del Clásico Mundial de Béisbol, como lo es la Selección Mexicana de Béisbol; ¿será que a Gran Bretaña le alcanzará para poder competir en su primer partido en este torneo?

