¿El 16 de marzo se paga triple? Esto dice la ley sobre el feriado por el natalicio de Benito Juárez en México

El mes de marzo tiene un solo día de descanso obligatorio en México, correspondiente a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, uno de los personajes más importantes de la historia nacional. Aunque el aniversario se celebra el 21 de marzo, la ley establece que el descanso se recorra al tercer lunes del mes, por lo que en 2026 el feriado se celebrará el lunes 16 de marzo.

Este día forma parte de los feriados oficiales establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que los empleados no están obligados a presentarse a laborar. Además, en muchas escuelas también se suspenden clases, lo que genera un fin de semana largo para millones de estudiantes y trabajadores en el país.

Trabajar en un día de descanso obligatorio implica recibir el salario normal más un doble adicional, lo que equivale a pago triple./ Pixabay

Sin embargo, algunos sectores deben seguir operando incluso durante días festivos. En esos casos, la ley contempla una compensación económica especial para los trabajadores que laboren durante un día de descanso obligatorio.

El natalicio de Benito Juárez es una fecha cívica que recuerda el nacimiento del expresidente mexicano ocurrido el 21 de marzo de 1806 en Oaxaca. Su figura es considerada fundamental en la historia del país por las reformas que impulsó durante el siglo XIX.

¿Sí se paga triple el 16 de marzo si trabajas?

Sí. De acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, los empleados que trabajen durante un día de descanso obligatorio deben recibir un pago triple por esa jornada.

Esto se debe a que el trabajador tiene derecho a recibir su salario normal por el día más un salario doble adicional por haber laborado durante el feriado. En otras palabras, el patrón debe pagar tres veces el salario diario correspondiente.

Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en Oaxaca y es una de las figuras históricas más importantes de México./ Pixabay

¿Cómo se calcula el pago triple del feriado?

El cálculo es sencillo y se basa en el salario diario del trabajador. Por ejemplo, si una persona gana 500 pesos al día, el pago por trabajar el 16 de marzo se calcularía de la siguiente manera: 500 pesos por el salario normal del día.

1,000 pesos adicionales por trabajar en día festivo (doble salario). En total, el trabajador recibiría 1,500 pesos por esa jornada, es decir, tres veces su salario diario.

Este beneficio solo aplica para quienes realmente laboren durante el feriado. Si el trabajador descansa el lunes 16 de marzo, simplemente recibirá su salario habitual sin ningún pago adicional.

Por ello, el feriado por el natalicio de Benito Juárez no solo representa un puente para muchos mexicanos, sino también una oportunidad de mayor ingreso para quienes deban trabajar ese día, gracias a la compensación establecida por la ley laboral.