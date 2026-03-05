Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

CURP Biométrica: ¿Cuál es el ÚLTIMO DÍA para tramitarla?

La nueva CURP biométrica también funciona como tu credencial de identificación/ChatGPT
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 12:32 - 05 marzo 2026
Desde este mes de marzo será un documento obligatorio para realizar diferentes trámites en el país

Si aún no has tramitado tu CURP biométrica, te recomendamos hacerlo cuanto antes, pues muy pronto será obligatoria para distintos trámites. Además, está destinada a convertirse en la identificación oficial válida en todo el país. Aquí te contamos qué necesitas y desde cuándo deberás tenerla.


Este nuevo documento garantiza que será prácticamente imposible de falsificar, lo que ayudará a evitar el robo de identidad y fraudes. También funcionará como una nueva identificación oficial y permitirá mejorar la localización e identificación de personas desaparecidas, sustituyendo la Clave Única de Registro de Población tradicional.

La CURP biométrica ya es un hecho en toda la República Mexicana/ChatGPT

IMSS ya te pedirá la CURP biométrica

Un ejemplo de que la CURP biométrica se convertirá en un documento obligatorio es el reciente anuncio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual informó que requerirá este documento junto con la e.firma, otorgada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), para realizar diversos trámites.


Se proyecta que el IMSS comience a solicitar la CURP biométrica a partir del próximo 17 de marzo, por lo que se recomienda a los afiliados comenzar a tramitarla cuanto antes.

Quien solicite de forma presencial alguno de los trámites materia del presente Acuerdo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá identificarse mediante la CURP con datos biométricos o identificación oficial vigente con fotografía. En caso de actuar a través de otra persona, deberá presentar el documento con el que se acredite la personalidad con la que se ostenta como representante legal que lo habilite para realizar actos y actuaciones ante el IMSS (de administración, dominio y especial)”, se lee en el Artículo 1 de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de febrero de 2026.
Ya puedes tramitar tu CURP biométrica y es completamente gratis/Gobierno de México

¿Qué datos incluye la CURP biométrica?

La CURP biométrica está integrada por información alfanumérica y biométrica.

Datos alfanuméricos

  • Nombre(s) y apellidos

  • Fecha y lugar de nacimiento

  • Sexo

  • Nacionalidad

Datos biométricos

  • Huellas dactilares (ambas manos)

  • Fotografía digital del rostro

  • Escaneo del iris (ambos ojos)

  • Firma electrónica

¿Cómo tramitar la CURP biométrica?

El trámite es totalmente gratuito en todo el país.

El primer paso es ubicar un módulo del Registro Civil o del RENAPO (Registro Nacional de Población).

Posteriormente, debes agendar una cita en el portal: citas.renapo.gob.mx

La nueva CURP contiene todos tus datos biométricos para mayor seguridad/Pixabay

Documentos necesarios para tramitar la CURP biométrica

Para realizar el trámite deberás presentar:

  • Acta de nacimiento certificada y actualizada

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, etc.)

  • CURP tradicional validada por RENAPO

  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

  • Correo electrónico y número de celular activos

Trámites donde te pedirán la CURP biométrica en 2026

Además de trámites relacionados con el IMSS, estos son algunos procesos en los que será indispensable:

  • Servicios de salud: acceso a hospitales, clínicas e historial médico

  • Programas sociales y pensiones: registro y cobro de apoyos y becas

  • Banca y finanzas: apertura de cuentas, créditos e inversiones

  • Educación: inscripciones y trámites escolares

  • Trámites gubernamentales: dependencias federales, estatales y municipales

  • Identificación general: validación de identidad en plataformas digitales

  • Documentos oficiales: pasaporte, licencias, actas y otros

  • Procedimientos migratorios: residencia y naturalización.

Trámites
