CURP Biométrica 2026: paso a paso para agendar tu cita en línea este mes

La CURP Biométrica es la nueva versión de la Clave Única de Registro de Población en México que incorpora datos biométricos como huellas digitales, escaneo del iris y fotografía para reforzar la identificación de las personas. Para tramitarla en 2026 es imprescindible agendar una cita en línea y acudir de forma presencial a un módulo autorizado.

La CURP biométrica es la versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población. / ESPECIAL

¿Cómo agendar tu cita para la CURP Biométrica?

Para poder iniciar tu trámite sin contratiempos, sigue estos pasos: Ingresa al portal oficial de citas en el sitio de la Registro Nacional de Población (Renapo). Selecciona el servicio “Registro de datos biométricos para la CURP”. Elige una fecha y horario disponibles que te convenga. Llena tus datos personales (nombre, CURP, correo electrónico y demás campos solicitados). Confirma la cita y recibe la confirmación por correo electrónico. Imprime o guarda tu comprobante: deberás presentarlo el día de tu cita junto con los documentos requeridos. La captura de tus datos biométricos (como iris y huellas) solo se realiza de manera presencial en el módulo que elijas.

El trámite de la CURP Biométrica requiere registro previo en línea antes de acudir al módulo./ ChatGPT

¿Qué documentos debes llevar el día de tu cita?

Al presentarte en el módulo para realizar tu trámite, es importante que lleves: Identificación oficial vigente con fotografía (por ejemplo, INE o pasaporte).

Tu CURP certificada (la versión tradicional debe estar vigente).

Acta de nacimiento original o copia certificada. Estos documentos son los básicos para que el personal pueda verificar tu identidad antes de capturar tus datos biométricos.

La captura de huellas y fotografía se realiza únicamente en oficinas autorizadas.

¿Dónde puedes tramitarla?

Puedes realizar el trámite en módulos autorizados del Registro Civil y del Renapo en todo el país. Por ejemplo, en Ciudad de México uno de los puntos principales se encuentra en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Es importante consultar la ubicación exacta de los módulos en tu entidad, ya que pueden variar según el estado.