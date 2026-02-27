UNAM advierte por temporada de araña violinista: cómo identificarla y prevenir riesgos en casa

Con la llegada de la temporada de calor y el incremento de humedad previo a las lluvias, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertaron sobre el aumento en la presencia de la araña violinista (Loxosceles) dentro de las viviendas. Este arácnido, conocido por el veneno que puede provocar lesiones cutáneas graves, suele refugiarse en espacios oscuros y poco perturbados.

Investigadores universitarios han explicado que durante los meses más cálidos estos ejemplares tienden a desplazarse con mayor frecuencia en busca de alimento o refugio, lo que incrementa la posibilidad de encontrarlos en interiores. En México existen varias especies del género Loxosceles, adaptadas principalmente a ambientes secos y templados.

Clósets, bodegas y detrás de muebles son zonas donde suele refugiarse este arácnido./ Pixabay

La UNAM recomendó prestar especial atención a ciertas áreas del hogar donde estas arañas suelen esconderse. Entre los puntos que deben sellarse o revisarse se encuentran grietas en paredes, marcos de puertas y ventanas, detrás de muebles, clósets y bodegas, así como espacios acumulados de objetos donde no hay movimiento constante.

¿Cómo identificar a la araña violinista?

Uno de los rasgos más característicos de esta especie es la figura en forma de violín que presenta en la parte superior del cuerpo, de donde proviene su nombre común. Generalmente es de color café o marrón claro y de tamaño pequeño a mediano. A diferencia de otras arañas, posee seis ojos dispuestos en pares, en lugar de ocho.

Los expertos señalan que no es una especie agresiva y que suele morder solo cuando se siente atrapada o presionada, por ejemplo, al quedar entre la ropa o las sábanas. Por ello, recomiendan sacudir prendas, zapatos y ropa de cama si han permanecido guardados por mucho tiempo.

Sacudir ropa y zapatos antes de usarlos ayuda a prevenir mordeduras accidentales./ Pixabay

Zonas del hogar que deben sellarse o mantenerse limpias

La universidad subraya la importancia de sellar rendijas y grietas en muros, colocar mosquiteros en buen estado y evitar acumulaciones de cartón, madera o ropa en desuso. Las arañas violinistas prefieren lugares oscuros, secos y con poca actividad humana, como áticos, sótanos o detrás de cuadros y libreros.

También se aconseja mantener la limpieza constante debajo de camas y muebles, así como aspirar rincones donde puedan formarse telarañas. El orden y la ventilación reducen significativamente la posibilidad de que encuentren refugio dentro del hogar.

En caso de mordedura, la UNAM ha reiterado la importancia de acudir de inmediato a un servicio médico y evitar remedios caseros. El tratamiento oportuno es clave para prevenir complicaciones, ya que el veneno puede provocar lesiones en la piel que requieren atención especializada.

La limpieza constante y la ventilación reducen el riesgo de encontrar arañas violinistas en casa./ Pixabay