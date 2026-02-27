Fernanda Sainz destaca el impacto y crecimiento del futbol femenil en México

En el marco del Decididas Summit 2026, Fernanda Sainz analizó el impacto comercial que ha alcanzado el balompié de mujeres en el país. La representante de Caliente destacó que México se ha convertido en un referente mundial por sus altos niveles de convocatoria.

"Estamos viendo cómo el futbol femenil en México rompe récords de audiencia y asistencia. Estas marcas son el resultado de una estructura que se profesionaliza cada día más", explicó la directiva sobre el éxito de la liga.

Victoria de Chivas sobre América en la Liga MX Femenil I IMAGO7

¿Qué dijo Sainz sobre el impacto del futbol femenil en México?

El fenómeno de las entradas en los estadios y el "rating" televisivo demuestran que existe una demanda real y creciente por este deporte. La inversión de los patrocinadores encuentra hoy un retorno sólido gracias a la conexión emocional que las atletas generan con el público.

"Hoy el fut femenil es un producto con una demanda comercial sumamente alta. Existe una conexión emocional única entre las jugadoras y sus seguidores", comentó Sainz respecto al compromiso de la afición nacional.

Fernanda Sainz, directora de marketing de Caliente.mx | CORTESÍA

Sainz augura un futuro positivo en el futbol femenil mexicano

La directiva señaló que los logros actuales apenas representan el inicio de una era dorada para el entretenimiento deportivo en México. El papel de las futbolistas como figuras inspiradoras potencia el valor del mercado y atrae nuevas miradas internacionales.

"Ellas son protagonistas de una transformación que apenas comienza. Los logros actuales son la base para un crecimiento que no parece tener techo", finalizó la ponente sobre el futuro de la disciplina.