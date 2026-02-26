Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Gianluca Prestianni admitió llamar "mono" a Vinicius, según reportes; Benfica lo desmiente

Gianluca Prestianni, acusado de insultos racistas | AFP
Axel Fernández
Axel Fernández 12:54 - 26 febrero 2026
Un medio portugués reveló que el argentino ofreció disculpas a sus compañeros, sin embargo, el club negó la información

El diario portugués Correio da Manhã informó este jueves que el argentino Gianluca Prestianni confesó ante sus compañeros del Benfica haber llamado "mono" a Vinicius Júnior durante el partido de Ida de los Playoffs de la Champions League ante el Real Madrid.

Prestianni llegando a Madrid l @SLBenfica

La confesión de Prestianni

Según la publicación, el joven argentino ofreció explicaciones a la plantilla, argumentando que no se considera racista y que nunca tuvo la intención de serlo, en un intento por aclarar el incidente.

Este suceso se enmarca en la suspensión provisional que la UEFA impuso a Prestianni, la cual le impidió jugar el partido de Vuelta en el Santiago Bernabéu. Dicha medida cautelar se basa en el artículo 14 del Reglamento Disciplinario del organismo, que sanciona severamente cualquier acto que atente contra la dignidad humana.

El artículo estipula que "cualquier entidad o persona sujeta a estas regulaciones que insulte la dignidad humana de una persona o grupo de personas por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen étnico, el género o la orientación sexual, incurrirá en una suspensión de al menos diez partidos".

Prestianni viendo de lejos el festejo de Vini | AP

La respuesta del Benfica

Ante la revelación del medio portugués, la reacción del club lisboeta fue inmediata. Por la tarde en Europa, el Benfica emitió un comunicado para desmentir categóricamente la información y defender a su jugador, reiterando que no hubo comentarios racistas.

El Benfica niega categóricamente que el jugador Prestianni comunicara a la plantilla o a la estructura del Club haber proferido un insulto racista al jugador del Real Madrid Vinícius Jr.

El club añadió que, si bien el jugador se disculpó con sus compañeros por la magnitud y las consecuencias del incidente, mantuvo su postura inicial, fuera de cualquier insulto con tintes racistas.

"Como ya se ha hecho público, el jugador pidió disculpas a sus compañeros por el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid, lamentando su magnitud y consecuencias y asegurando, como ha hecho desde el principio, que no es racista".

Álvaro Arbeloa consuela a Vinicius durante el partido contra Benfica en Champions League | AP
Álvaro Arbeloa consuela a Vinicius durante el partido contra Benfica en Champions League | AP
