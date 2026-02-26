Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

‘No son tontos’: Ex entrenador de Julián Quiñones ve a la pantera en el Mundial

Julián Quiñones en amistosos con México | MEXSPORT
Aldo Martínez 13:19 - 26 febrero 2026
Míchel González aseguró que el cuerpo técnico de México tiene que contar con el naturalizado para el torno del verano

A cuatro mese de que arranque la Copa del Mundo 2026 en la cancha del Estadio Banorte (antes Azteca), Míchel Gonzalez, ex entrenador de los Pumas UNAM y de Al-Qadisiya aseguró que pese a su ausencia en los partidos amistosos, Julián Quiñones si estará en la lista final de la Selección Mexicana.

México en amistosos vs Ecuador | MEXSPORT

‘Un jugador estupendo’

El estratega español, Míchel González declaró que tanto Javier ‘Vasco’ Aguirre como Rafael Márquez no deben desaprovechar la oportunidad de tener a Quiñones con el equipo tricolor, destacando su nivel.

“Cuando llegué a Arabia el equipo ascendió y entonces había que renovar el plantel. Cuando me hablaron de Julián Quiñones y la posibilidad de traerle para mí fue un sí categórico. Dije ‘sí, sí, adelante’. Es un jugador estupendo, como ya demostró en América, y yo creo que en Arabia está dando un nivel altísimo”, declaró el técnico.
Julián Quiñones con México | MEXSPORT

González también añadió que no se debe demeritar lo hecho por Julián en la Liga de Arabia, destacando el alto nivel que tiene la competencia hoy en día, además de tener jugadores de ‘alto calibre’.

“La liga es exigente, porque siempre está en diferentes situaciones en el máximo nivel, está metiendo goles, está aportando en el equipo, está siendo un jugador de mucha importancia para el equipo en una liga, háganme caso, bastante complicada”, añadió

Finalmente, el ex técnico de los Pumas aseguró que ha tenido contacto con el estratega del Tricolor, confesando que el Vasco siempre se mantuvo al pendiente de Quiñones y su rendimiento en el Al Qadisiya, por lo que tanto él como Rafa Márquez son conscientes jugador que pueden tener en sus filas para el Mundial 2026.

“He hablado con Javier sobre ello tres o cuatro veces. Aguirre fue muy respetuoso conmigo llamándome, pidiéndome información y haciéndome caso. Ahora mismo México tiene una serie de jugadores muy importantes y hablar solo de Julián, pero yo creo que Aguirre no es tonto y Rafael Márquez tampoco, saben el nivel que tiene Julián. Yo creo que va a estar en el Mundial”, concluyó.
Julián Quiñones en entrenamiento con México | MEXSPORT

¿Quiñones cerca de la Copa del Mundo?

El naturalizado mexicano brilló por su ausencia en las últimas convocatorias del equipo, haciendo que los fans y los medios especulen sobre una mala relación del jugador con el cuerpo técnico. Sin embargo, los números del ex jugador del América y las declaraciones del vasco de no tener una mala relación con él, abren una puerta para que Quiñones sea uno de los 26 seleccionados para la justa mundialista.

Javier Aguirre descartó la salida deToni Amor de la Selección | MEXSPORT
