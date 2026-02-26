Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Javier Aguirre tranquilo con la portería, pero aprieta a Tala: "hubo dos errores que no me gustaron"

Emiliano Arias Pacheco 08:09 - 26 febrero 2026
El estratega nacional comentó que es la posición que menos dudas le genera, aunque hay cosas por trabajar

La Selección Mexicana derrotó de manera contundente y categórica a su similar de Islandia, en la Corregidora de Querétaro. Pese a que la parte ofensiva lució con creces, la defensiva estuvo relativamente correcta, aunque a Javier Aguirre, entrenador del Tricolor, dejó entrever una leve molestia por dos errores de Raúl 'Tala' Rangel.

"Hablé con el entrenador de porteros, hubo un par de jugadas que no me gustaron, toma de decisiones; pero en términos generales estoy contento en la portería. Es un puesto donde más tranquilo estoy", comentó 'El Vasco' en conferencia de prensa.
Javier Aguirre, estratega de México | IMAGO7

Seguridad con los arqueros del Tricolor

México ha mostrado dudas en cada una de las posiciones a lo largo del proceso de Aguirre, sin embargo, el entrenador aclaró de nueva cuenta que es su lugar más seguro. El estratega del Tricolor terminó por reconocer el esfuerzo del arquero de Chivas en una jugada de peligro.

"En dos ocasiones no me gustó la toma de decisiones, pero los porteros que tenemos son fríos, son ágiles, valientes. Atrapó (Tala) la primera un mano a mano, hizo su trabajo correctamente, estoy tranquilo", aseveró Javier.
Tala salvó una jugada | IMAGO7

¿Se terminó la oportunidad de Luis Ángel Malagón?

Raúl Rangel ha sido el titular en los últimos partidos de la Selección Mexicana, dejando rezagado en la carrera por la titularidad a Luis Ángel Malagón. Sin embargo, Javier Aguirre agregó que el puesto sigue abierto para cualquiera, reconociendo la Copa Oro que tuvo el portero del América.

"Fue titular toda la Copa Oro (Luis Ángel Malagón). Lo hizo bien. Tuvimos cuatro o cinco partidos puerta a cero. Yo creo que en ese aspecto estoy bastante contento", sentenció el estratega de la Selección Mexicana.

¿Qué sigue para México antes del Mundial 2026?

El conjunto nacional tendrá dos partidos amistosos más en el mes de marzo, con un reto mayúsculo a diferencia de los Vikingos. El primer duelo será ante Portugal, en la reinauguración del Estadio Azteca -ahora Banorte-; mientras que el segundo será contra Bélgica

Luis Ángel Malagón busca un lugar más | IMAGO7
