Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Martín Demichelis, exentrenador de Rayados, es nuevo entrenador del Mallorca

Martín Demichelis | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 07:44 - 26 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
A falta de un anuncio oficial, el equipo de LaLiga anunciará en las próximas horas al argentino

Aventura en el viejo continente. Después de casi nueve meses sin trabajo tras su salida de Rayados de Monterrey, Martín Demichelis llegó a un acuerdo de palabra con el equipo de LaLiga, Mallorca.

De acuerdo a información de César Luis Merlo, el estratega argentino y el club Bermellones solamente tendrán que llegar a un acuerdo económico. El entrenador viajará en los últimos días y espera firmar el próximo 30 de junio.

Será la tercera aventura de Martín Demichelis en un banquillo en Europa, aunque la primera como entrenador principal. Su primera experiencia fue en Málaga, como entrenador asistente; mientras que después estuvo en las inferiores del Bayern Munich.

Martín Demichelis en Rayados de Monterrey | MEXSPORT

Los números de Martín Demichelis

El primer gran reto de Martín Demichelis fue en uno de los grandes de Argentina, River Plate. Con el club Millonario -además de ser el equipo de sus amores- ‘Micho’ logró varios títulos en sus 87 partidos con el equipo de Buenos Aires.

Demichelis ganó tres títulos con las Gallinas, entre ellas el Campeonato de Primera División de Argentina. Pese a que sus números no son para nada malos, la afición del Monumental siempre exigió más, razón por la cual terminó por salir del club.

Martín Demichelis en Rayados de Monterrey | MEXSPORT

Tras su salida de River Plate, Demichelis llegó a la Liga MX con Rayados, equipo del cual nunca se pudo ganar a la afición de La Pandilla. El mayor logró del argentino fue llegar a la Gran Final del Apertura 2024, pero cayó ante el América.

¿Cómo le ha ido al Mallorca en LaLiga?

El conjunto mallorquines se encuentra actualmente en puestos de descenso, razón suficiente para la destitución de su exentrenador Jagoba Arrasate. Martín Demichelis tendrá el reto de entregar estabilidad y salvar, en la medida de lo posible, al club de las Islas Baleares.

Martín Demichelis en Rayados de Monterrey | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
10:22 Claudia Sheinbaum agradece el respaldo de FIFA como sede del Mundial 2026, pese a violencia
09:50 Joyas mexicanas serán llamadas para la Selección Mexicana juvenil
09:50 Cancelan Copa del Mundo de Clavados en Jalisco por motivos de seguridad
09:44 Hansi Flick cree en la remontada contra el Atlético de Madrid: "difícil, pero no imposible"
09:26 Max Verstappen se harta de la nueva Fórmula 1: "Me veo cerca del final"
09:24 'Chacho' Coudet niega contactos con River Plate: "Juro por mis hijos que nadie me ha llamado"
09:14 Expiloto de Fórmula 1 ve "mejor preparado" a Valtteri Bottas sobre Checo Pérez
09:08 ¿Dónde ver Tijuana vs. Pumas? Fecha, hora y transmisión
09:02 Hansi Flick cumple 100 partidos con el Barcelona: Balance y logros del DT alemán en España
08:39 Juan Manuel Márquez aseguró que Canelo ha tenido ayuda en su carrera
Tendencia
1
Fórmula 1 Expiloto de Fórmula 1 ve "mejor preparado" a Valtteri Bottas sobre Checo Pérez
2
Otros Deportes Cuatro jugadoras de Charros de Jalisco dejan el equipo tras narcobloqueos
3
Futbol Javier Aguirre tranquilo con la portería, pero aprieta a Tala: "hubo dos errores que no me gustaron"
4
Futbol ¿Se va del Gigante de Acero? Rayados deberá de entregar su estadio rumbo al Mundial 2026
5
Futbol ¡Xavi, listo para volver a los banquillos con una selección clasificada para el Mundial!
6
Empelotados La novia del piloto de Fórmula 1 George Russell, ingresada de urgencia en el hospital
Te recomendamos
Claudia Sheinbaum agradece el respaldo de FIFA como sede del Mundial 2026, pese a violencia
Futbol
26/02/2026
Claudia Sheinbaum agradece el respaldo de FIFA como sede del Mundial 2026, pese a violencia
Joyas mexicanas serán llamadas para la Selección Mexicana juvenil
Futbol
26/02/2026
Joyas mexicanas serán llamadas para la Selección Mexicana juvenil
Cancelan Copa del Mundo de Clavados en Jalisco por motivos de seguridad
Otros Deportes
26/02/2026
Cancelan Copa del Mundo de Clavados en Jalisco por motivos de seguridad
Hansi Flick cree en la remontada contra el Atlético de Madrid: "difícil, pero no imposible"
Futbol
26/02/2026
Hansi Flick cree en la remontada contra el Atlético de Madrid: "difícil, pero no imposible"
Max Verstappen durante el shakedown en Barcelona | RED BULL
Fórmula 1
26/02/2026
Max Verstappen se harta de la nueva Fórmula 1: "Me veo cerca del final"
'Chacho' Coudet niega contactos con River Plate: "Juro por mis hijos que nadie me ha llamado"
Futbol
26/02/2026
'Chacho' Coudet niega contactos con River Plate: "Juro por mis hijos que nadie me ha llamado"