Martín Demichelis, exentrenador de Rayados, es nuevo entrenador del Mallorca

Aventura en el viejo continente. Después de casi nueve meses sin trabajo tras su salida de Rayados de Monterrey, Martín Demichelis llegó a un acuerdo de palabra con el equipo de LaLiga, Mallorca.

De acuerdo a información de César Luis Merlo, el estratega argentino y el club Bermellones solamente tendrán que llegar a un acuerdo económico. El entrenador viajará en los últimos días y espera firmar el próximo 30 de junio.

Será la tercera aventura de Martín Demichelis en un banquillo en Europa, aunque la primera como entrenador principal. Su primera experiencia fue en Málaga, como entrenador asistente; mientras que después estuvo en las inferiores del Bayern Munich.

Martín Demichelis en Rayados de Monterrey | MEXSPORT

Los números de Martín Demichelis

El primer gran reto de Martín Demichelis fue en uno de los grandes de Argentina, River Plate. Con el club Millonario -además de ser el equipo de sus amores- ‘Micho’ logró varios títulos en sus 87 partidos con el equipo de Buenos Aires.

Demichelis ganó tres títulos con las Gallinas, entre ellas el Campeonato de Primera División de Argentina. Pese a que sus números no son para nada malos, la afición del Monumental siempre exigió más, razón por la cual terminó por salir del club.

Tras su salida de River Plate, Demichelis llegó a la Liga MX con Rayados, equipo del cual nunca se pudo ganar a la afición de La Pandilla. El mayor logró del argentino fue llegar a la Gran Final del Apertura 2024, pero cayó ante el América.

¿Cómo le ha ido al Mallorca en LaLiga?

El conjunto mallorquines se encuentra actualmente en puestos de descenso, razón suficiente para la destitución de su exentrenador Jagoba Arrasate. Martín Demichelis tendrá el reto de entregar estabilidad y salvar, en la medida de lo posible, al club de las Islas Baleares.