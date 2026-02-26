Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Domènec Torrent acerca su número de derrotas al de victorias tras el paso irregular de Rayados

Domenec Torrent, entrenador de Monterrey | IMAGO7
Ricardo Olivares 22:33 - 25 febrero 2026
El estratega español actualmente atraviesa una seguidilla de resultados negativos al mando del equipo regio

La continuidad de Domènec Torrent al frente de Monterrey atraviesa su momento más delicado desde su llegada al banquillo albiazul. El estratega español tiene su puesto en la cuerda floja en medio de un entorno cada vez más tenso por los resultados recientes en el Clausura 2026 de la Liga MX.

La afición rayada no está contenta con el desempeño del equipo. En las últimas semanas, las críticas se han intensificado tanto en redes sociales como en el estadio, donde el descontento se ha hecho evidente ante la falta de regularidad del conjunto.

Domènec Torrent da indicaciones a Oliver Torres | MEXSPORT

En la actualidad, Rayados marcha fuera de los puestos de liguilla, una situación que preocupa por la exigencia histórica del club. Estar fuera de la zona de clasificación no solo afecta en lo deportivo, sino también en lo anímico dentro del plantel.

En el presente torneo, Monterrey registra tres victorias, tres derrotas y un empate. Un balance que refleja inconsistencia y que lo mantiene lejos de los primeros puestos de la tabla general.

Domènec Torrent se fue espulsado en el partido ante Pumas | Imago7

El equipo ha mostrado altibajos marcados: por momentos ofrece pasajes de buen futbol, pero en otros lapsos pierde solidez defensiva y claridad al ataque. Esa falta de equilibrio ha sido uno de los principales señalamientos hacia el trabajo del cuerpo técnico.

Desde su llegada, Torrent ha dirigido un total de 37 partidos con Rayados. En ese lapso acumula 16 victorias, 9 empates y 12 derrotas, números que dividen opiniones entre quienes respaldan el proceso y quienes consideran que no ha sido suficiente.

Domènec Torrent en su último partido | MEXSPORT

Si bien las cifras no son negativas en términos generales, la exigencia en Monterrey suele medirse más por resultados inmediatos que por procesos a largo plazo. La presión en el entorno regiomontano es constante y cada tropiezo pesa el doble.

Con el torneo aún en curso, las próximas jornadas serán determinantes para el futuro de Domènec Torrent. El margen de error parece reducido y el técnico español necesita resultados contundentes si quiere mantenerse al frente del proyecto albiazul.

Domènec Torrent trabajo con Pep Guardiola | IMAGO7
