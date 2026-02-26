Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cristiano Ronaldo adquiere equipo español de Segunda División

Cristiano Ronaldo en una sesión de gimnasio del Al-Nassr | X: @AlNassrFC_EN
Associated Press (AP) 07:38 - 26 febrero 2026
El astro portugués volverá a participar en el futbol de España, ahora como accionista

Cristiano Ronaldo ha comprado una participación en el Almería, club de la Segunda División española, según confirmó este jueves el propio club a través de un comunicado.

El documento detalla que Ronaldo adquirió el 25 por ciento de las acciones del equipo, cuya propiedad mayoritaria pertenece a un inversor de Arabia Saudí.

Cristiano en su llegada al partido ante Al-Hazm | X: @AlNassrFC

"Contribuir al futbol más allá del terreno de juego ha sido una ambición mía desde hace mucho tiempo. La UD Almería es un club español con una base sólida y un claro potencial de crecimiento", declaró el portugués en el comunicado.

El cinco veces ganador del Balón de Oro realizó la compra a través de su filial CR7 Sports Investments.

El Almería ha estado bajo el control de propietarios saudíes durante más de seis años. Mohamed Al-Khereiji se convirtió en el nuevo dueño y presidente del club en el verano de 2025, tras adquirirlo de manos de Turki Al Alsheikh.

"Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir", afirmó Al-Khereiji. "Conoce muy bien las ligas españolas y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en el equipo como en la cantera".

Cristiano Ronaldo celebrando su gol 965 l x:@AlNassrFC_EN

Actualmente, el Almería ocupa la tercera posición en la Segunda División de España. Su última participación en la máxima categoría fue en la temporada 2023-24.

Ronaldo, de 41 años, se trasladó a Arabia Saudí para unirse al Al-Nassr a finales de 2022 y actualmente es la mayor figura del equipo y la liga.

