Cristiano Ronaldo adquiere equipo español de Segunda División

Cristiano Ronaldo ha comprado una participación en el Almería, club de la Segunda División española, según confirmó este jueves el propio club a través de un comunicado.

El documento detalla que Ronaldo adquirió el 25 por ciento de las acciones del equipo, cuya propiedad mayoritaria pertenece a un inversor de Arabia Saudí.

Cristiano en su llegada al partido ante Al-Hazm | X: @AlNassrFC

"Contribuir al futbol más allá del terreno de juego ha sido una ambición mía desde hace mucho tiempo. La UD Almería es un club español con una base sólida y un claro potencial de crecimiento", declaró el portugués en el comunicado.

El cinco veces ganador del Balón de Oro realizó la compra a través de su filial CR7 Sports Investments.

Comunicado oficial:



Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group pic.twitter.com/0hGGWguEc0 — UD Almería (@U_D_Almeria) February 26, 2026

El Almería ha estado bajo el control de propietarios saudíes durante más de seis años. Mohamed Al-Khereiji se convirtió en el nuevo dueño y presidente del club en el verano de 2025, tras adquirirlo de manos de Turki Al Alsheikh.

"Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir", afirmó Al-Khereiji. "Conoce muy bien las ligas españolas y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en el equipo como en la cantera".

Cristiano Ronaldo celebrando su gol 965 l x:@AlNassrFC_EN

Actualmente, el Almería ocupa la tercera posición en la Segunda División de España. Su última participación en la máxima categoría fue en la temporada 2023-24.