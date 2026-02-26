El Barcelona vive una etapa de estabilidad y brillo bajo el mando de Hansi Flick, quien el pasado fin de semana ha cumplido oficialmente 100 partidos dirigidos como director técnico del conjunto culé.

El estratega teutón, cuya continuidad ha sido recientemente respaldada por candidatos presidenciales debido a su excelente gestión, ha logrado amalgamar una plantilla competitiva que destaca por su verticalidad y solidez defensiva, devolviendo al club al protagonismo en todas las competiciones.

Hansi Flick con Barcelona | AP

Los números que arroja este centenario de encuentros confirman que su metodología, basada en la presión asfixiante y la verticalidad ofensiva, ha sido la clave para devolver al club a la senda del éxito.

Rendimiento por competición

El balance global de Flick en estos 100 partidos muestra una consistencia envidiable, superando el 70% de efectividad. La distribución de sus encuentros refleja su capacidad para gestionar el plantel en los distintos frentes competitivos:

Hansi Flick en celebración con Fermín López en Champions League | AP

LaLiga: Ha dirigido 63 partidos, de los cuales ha ganado 48, empatado cinco y solo perdido 10. Incluso, la temporada pasada se alzó con el título liguero.

Champions League: Con 22 encuentros en el banquillo europeo, Flick ha logrado que el equipo recupere el respeto e impacto internacional que había perdido en los últimos años. Registra 14 victorias, tres empates y cinco descalabros.

Copa del Rey: Suma 10 partidos en la competición de eliminación directa, con ocho triunfos a sus espaldas, donde su gestión de las rotaciones ha permitido dar protagonismo a los jóvenes de La Masía sin perder competitividad. Este año, el equipo está instalado en las Semifinales y con la misión de buscar remontar la goleada sufrida ante Atlético de Madrid en el juego de Ida.