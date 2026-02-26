Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Claudia Sheinbaum agradece el respaldo de FIFA como sede del Mundial 2026, pese a violencia

Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino en el sorteo del Mundial 2026 | MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 10:22 - 26 febrero 2026
La presidenta de México destacó la comunicación del Gobierno con el organismo rector del balompié

México vivió un fin de semana de alta tensión tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', situación que generó diversas reacciones en el país, especialmente en Jalisco. Los hechos provocaron especulaciones en torno a posibles cambios en la organización de la Copa del Mundo FIFA 2026, torneo del que México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Jalisco, una de las entidades involucradas en la coyuntura, también es parte del mapa mundialista, lo que incrementó la incertidumbre en redes sociales y algunos sectores de la opinión pública. Sin embargo, las autoridades federales salieron al paso de los rumores para aclarar la situación respecto a las sedes del Mundial 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que existe comunicación constante con la FIFA y que no hay ningún riesgo para la organización del torneo en territorio nacional. La mandataria destacó el respaldo del máximo organismo del futbol y la postura firme sobre mantener a México como sede.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México | MEXSPORT

¿Habrá cambios en las sedes del Mundial 2026 en México?

Sheinbaum agradeció públicamente a la FIFA y a su presidente, Gianni Infantino, por la confianza depositada en el país. "Darle las gracias a la FIFA, a Gianni Infantino, y en efecto ayer hizo la declaración. Hemos estado, yo no personalmente pero el equipo ha estado en contacto con él y pues explicándole que no hay ningún problema y ayer dijo 'La sede es México, sus sedes son las que son y no hay ningún cambio'", declaró.

Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney durante el sorteo del Mundial 2026 | MEXSPORT

Por su parte, Gianni Infantino descartó de manera categórica cualquier modificación en las sedes contempladas para la Copa del Mundo 2026. El dirigente reiteró que el torneo se celebrará conforme a lo planeado en México, Estados Unidos y Canadá.

"Se descarta por completo que habrá otra sede. Vamos a México, lo vamos a hacer bien y va a ser fantástico", afirmó el presidente de la FIFA, dejando claro que no existe intención alguna de mover partidos fuera del territorio mexicano.

FIFA respalda a México rumbo al Mundial 2026

La postura oficial de la FIFA representa un espaldarazo importante para la organización del evento, que marcará la tercera ocasión en la historia en que México alberga una Copa del Mundo. El país ya fue anfitrión en 1970 y 1986, y ahora se prepara para recibir nuevamente a millones de aficionados.

Gianni Infantino, Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney durante el sorteo del Mundial 2026 | MEXSPORT
