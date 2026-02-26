Jack Doohan recibió amenazas de muerte en su paso por Alpine

El piloto Jack Doohan relató los momentos difíciles que pasó en Alpine F1 en la próxima temporada de la serie Drive to Survive. El australiano contó los momentos más difíciles de su paso por la escudería francesa.

Amenazas que cambiaron su estilo de vida

En la serie, el australiano reveló la gravedad, contó sobre la gravedad de las amenazas que recibió.

“Recibí serias amenazas de muerte para este Gran Premio (de Miami), diciendo que me iban a matar aquí si no estaba fuera del auto”.

Doohn detalló que los mensajes eran advertencias detalladas sobre lo que le harían:

“Tuve seis o siete correos electrónicos diciendo que, si seguía en el auto para Miami, me iban a cortar todas las extremidades”.

Las amenazas llegaron al punto de que el piloto tuvo que reforzar la seguridad cuando estaba con su novia o su entrenador, hasta llegar a estar rodeado por 3 hombres armados.

Comisarios citaron a Jack Doohan por choque con Gabriel Bortoleto | AP

Se unió a Haas por todas las amenazas

Después de que se hiciera oficial su salida de Alpine, Doohan fue anunciado como piloto de reserva de TGR Haas en febrero de 2026. El australiano expresó estar muy feliz y entusiasmado por esta nueva etapa:

“Estoy encantado de unirme a TGR Haas F1 Team. Es el lugar ideal para continuar mi carrera en la Fórmula 1”.

Jack Doohan | AP

Por su parte, el director de Haas, Ayao Komatsu, destacó la reciente incorporación del joven australiano, quien vivió momentos dramáticos a bordo del auto.

“Personalmente, estoy muy entusiasmado de que Jack se una al equipo, dado lo sólido de su historial de carreras y, por supuesto, su experiencia como piloto de reserva en Fórmula 1”.