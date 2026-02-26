Corinthians se suma a lucha contra el racismo con un contundente gesto en apoyo a Vinícius Jr.

El mundo del futbol sigue reaccionando al presunto incidente racista entre Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, y Vinícius Jr., del Real Madrid. En este sentido, este miércoles, el club brasileño Corinthians lanzó un poderoso mensaje de repudio durante su partido contra Cruzeiro.

Aprovechando la atención mediática, el primer equipo de Corinthians realizó un gesto simbólico en la foto oficial previa al partido.

Campaña contra el racismo de Corinthians | X: @Corinthians

Los jugadores se levantaron la camiseta para cubrirse la boca, imitando la acción de Prestianni, pero revelando otra camiseta debajo con un mensaje claro: "El racismo es un delito. Denúncialo".

La iniciativa del Timão no tardó en viralizarse y generó cientos de reacciones en redes sociales, la gran mayoría con un tono positivo y de apoyo.

La situación de Prestianni

Actualmente, Gianluca Prestianni se encuentra a la espera de una resolución definitiva por parte de UEFA, organismo que mantuvo su suspensión provisional mientras la investigación sobre la denuncia de racismo sigue su curso.

Mientras tanto, el jugador argentino se perdió el partido de vuelta de la eliminatoria de Playoffs de la Champions League contra el Real Madrid, instancia en la que su equipo fue eliminado.