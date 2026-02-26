Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Corinthians se suma a lucha contra el racismo con un contundente gesto en apoyo a Vinícius Jr.

Campaña contra el racismo de Corinthians | X: @Corinthians
Campaña contra el racismo de Corinthians | X: @Corinthians
Esteban Gutiérrez 12:01 - 26 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

El mundo del futbol sigue reaccionando al presunto incidente racista entre Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, y Vinícius Jr., del Real Madrid. En este sentido, este miércoles, el club brasileño Corinthians lanzó un poderoso mensaje de repudio durante su partido contra Cruzeiro.

Aprovechando la atención mediática, el primer equipo de Corinthians realizó un gesto simbólico en la foto oficial previa al partido.

Campaña contra el racismo de Corinthians | X: @Corinthians
Campaña contra el racismo de Corinthians | X: @Corinthians

Los jugadores se levantaron la camiseta para cubrirse la boca, imitando la acción de Prestianni, pero revelando otra camiseta debajo con un mensaje claro: "El racismo es un delito. Denúncialo".

La iniciativa del Timão no tardó en viralizarse y generó cientos de reacciones en redes sociales, la gran mayoría con un tono positivo y de apoyo.

Campaña contra el racismo de Corinthians | X: @Corinthians
Campaña contra el racismo de Corinthians | X: @Corinthians

La situación de Prestianni

Actualmente, Gianluca Prestianni se encuentra a la espera de una resolución definitiva por parte de UEFA, organismo que mantuvo su suspensión provisional mientras la investigación sobre la denuncia de racismo sigue su curso.

Mientras tanto, el jugador argentino se perdió el partido de vuelta de la eliminatoria de Playoffs de la Champions League contra el Real Madrid, instancia en la que su equipo fue eliminado.

Últimos videos
Lo Último
13:45 Yareli Acevedo: la ciclista que pedalea hacia la gloria
13:44 ¡No pudieron lograr la hazaña! Celtic y Araujo se quedan fuera de la Europa League
13:20 Frenkie de Jong sufre una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha; no jugará ante Atlético de Madrid
13:19 ‘No son tontos’: Ex entrenador de Julián Quiñones ve a la pantera en el Mundial
13:09 Armando González rompe sequía de nueve años sin que un centro delantero de Chivas marque gol con la Selección Mexicana
13:03 Nueva amenaza de bomba sacude la CDMX: desalojan Ciudad Judicial
12:54 Transportistas mexicanos 'amenazan' a FIFA con manifestaciones durante el Mundial
12:54 Gianluca Prestianni admitió llamar "mono" a Vinicius, según reportes; Benfica lo desmiente
12:32 ¿A qué hora y dónde ver el Sorteo de Octavos de Final de la Europa League?
12:24 Nueva fase de remodelación del Estadio Azteca causa polémica en redes: "parece lona de tianguis"
Tendencia
1
Contra ¿Qué es el Tationil Plus 3000 mg? El medicamento encontrado en la casa del Mencho
2
Contra ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
3
Contra ¿Peso Pluma investigado por presunto lavado de dinero tras la muerte de “El Mencho”? Esto se sabe
4
Contra ¿Fue atacado C4 Jiménez? Aparece en una camilla de hospital y anuncia pausa en su programa
5
Futbol México vs Islandia ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso del Tricolor?
6
Contra Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Te recomendamos
Yareli Acevedo: la ciclista que pedalea hacia la gloria
Opinión
26/02/2026
Yareli Acevedo: la ciclista que pedalea hacia la gloria
Stuttgart vs. Celtic compromiso de Europa League l AP
Futbol
26/02/2026
¡No pudieron lograr la hazaña! Celtic y Araujo se quedan fuera de la Europa League
Frenkie de Jong sufre una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha; no jugará ante Atlético de Madrid
Futbol
26/02/2026
Frenkie de Jong sufre una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha; no jugará ante Atlético de Madrid
‘No son tontos’: Ex entrenador de Julián Quiñones ve a la pantera en el Mundial
Futbol Nacional
26/02/2026
‘No son tontos’: Ex entrenador de Julián Quiñones ve a la pantera en el Mundial
Armando González rompe sequía de nueve años sin que un centro delantero de Chivas marque gol con la Selección Mexicana
Futbol Nacional
26/02/2026
Armando González rompe sequía de nueve años sin que un centro delantero de Chivas marque gol con la Selección Mexicana
Nueva amenaza de bomba sacude la CDMX: desalojan Ciudad Judicial
Contra
26/02/2026
Nueva amenaza de bomba sacude la CDMX: desalojan Ciudad Judicial