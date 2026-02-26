Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Opinión

Yareli Acevedo: la ciclista que pedalea hacia la gloria

Yareli Acevedo | MEXSPORT
Fulana de Tal by Fernanda Sainz
Fulana de Tal by Fernanda Sainz 13:45 - 26 febrero 2026
Ha demostrado que el verdadero triunfo no siempre está en el podio, sino en la manera de levantarse, insistir y seguir pedaleando

Era marzo de 2025 y la Copa de Naciones de Ciclismo en pista se llevó a cabo en Turquía, donde Yareli Acevedo ganó la prueba de eliminación, eso solo fue el preámbulo de lo que vendría a continuación. En octubre de ese mismo año, la mexicana se alzó con la  gloria y el oro en el mundial de ciclismo celebrado en Santiago de Chile. Esta prueba la convirtió en la segunda ciclista mexicana de la historia que logró consagrarse campeona del mundo.

Ambos hitos son el resultado de años de esfuerzo y de no rendirse. A su vez, estas hazañas dejan grabado en la historia del deporte femenil mexicano el nombre de Yareli Acevedo. En un mismo año, se levantó triunfal en las pruebas que disputó y lo más importante es que no ha dejado de pedalear.

Acevedo no se conformó con sus grandes actuaciones del año pasado y se presentó al Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026, celebrado en Chile (mismo país que ya vio cómo se consagró con la presea dorada). En esta ocasión, la mexicana se alzó con el primer lugar en la justa continental y, por consiguiente, la medalla de oro.

Yareli dejó en el camino a la pedalista cubana y a la ciclista chilena, quienes complementaron el podio en segundo y tercer lugar respectivamente. Tras cuatro pruebas, la joven mexicana consiguió 148 puntos en la sumatoria que agrupa la modalidad de ciclismo en pista. Fueron 17 puntos de ventaja para Acevedo, mientras que la medalla de plata sumó 131 puntos.

Su trayectoria pedaleando comenzó desde que sus padres, fervientes aficionados al deporte, decidieron llamarla “Yareli” rindiendo tributo a la leyenda mexicana del ciclismo, Nancy Llarely Contreras. Como si todo estuviera escrito, Nancy Llarely se proclamó campeona mundial en la prueba contrarreloj de 500 metros el mismo año en el que Yareli Acevedo nació, 2001.

No obstante, el padre de Yareli Acevedo decidió cambiar la “LL” por la “Y” para que así, su hija escribiera su propia historia, sin ser comparada. Veinticinco años después, la nacida en la Ciudad de México, va encaminada a forjar su propia historia pedaleando hasta la gloria y destacando en sus participaciones.

Contadora de profesión y ciclista por pasión, en la UNAM comenzó a dar sus primeros pasos en la pista. Y gracias a sus estudios, logró 'dividirse' para rendir tanto en las aulas como en la bicicleta. El balance entre ambas responsabilidades funcionó desde que se alzó con el oro en los juegos nacionales de la CONADE, así como en el Campeonato Panamericano Elite.

Pese a nacer con una subluxación de cadera, Yareli se pudo sobreponer a ello y no fue impedimento para rendir al máximo nivel. Logró encontrar la fuerza para salir adelante, volviendo a traer la gloria a México pues ella lo ha mencionado al salir campeona del mundo “Esto es para todo México”, ¡Somos campeones del mundo!.

Yareli Acevedo ha demostrado que el verdadero triunfo no siempre está en el podio, sino en la manera de levantarse, insistir y seguir pedaleando. Su historia es una invitación a entender que las adversidades no definen el destino, sino la voluntad con la que se enfrentan. Y en cada vuelta, en cada meta cruzada, Yareli sigue recordándonos que creer también es avanzar.

¡Abramos Cancha!

