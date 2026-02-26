Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡No pudieron lograr la hazaña! Celtic y Araujo se quedan fuera de la Europa League

Stuttgart vs. Celtic compromiso de Europa League l AP
Stuttgart vs. Celtic compromiso de Europa League l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez 13:44 - 26 febrero 2026
El equipo del mexicano quedó fuera en la ronda de playoffs de la Europa League.

Celtic tendría que remontar un marcador adverso de 4 goles a 1; sería una misión más que difícil para los escoceses y más sin Julian Araujo en la cancha. Mientras tanto, Stuttgart buscaría aprovechar su localía para pasar a la siguiente ronda de la UEFA Europa League

El Celtic soñaba desde temprano 

El mexicano Julian Araujo no salió ni a la banca, así que el Celtic tendría que hacer la heroica en su visita a Alemania.

Para sorpresa de todos. Los escoceses se pusieron por delante en el marcador por un gol de vestidor de Luke McCowan a los 30 segundos de haber comenzado el encuentro; los aficionados del Celtic se permitían soñar con la remontada. 

Stuttgart vs. Celtic compromiso de Europa League l AP
Stuttgart vs. Celtic compromiso de Europa League l AP

No pudieron a pesar de los esfuerzo 

Aunque los escoceses lo intentaron sin cesar, no pudieron con la defensa del Stuttgart, que se plantó de muy buena manera en el transcurso del partido.

En un momento, los locales habían empatado el marcador con un gol de Deniz Undav, pero no lo validaron por un fuera de juego previo a la jugada. 

Stuttgart vs. Celtic compromiso de Europa League l AP
Stuttgart vs. Celtic compromiso de Europa League l AP

Los alemanes clasifican a la siguiente ronda de la UEFA Europa League; el viernes sabrán su rival de Octavos de Final. Por su lado, el Celtic regresa a casa sin competencias europeas, teniéndose que enfocar solamente en los torneos locales. 

Stuttgart y Celtic no se hacen daño l AP
