Stuttgart vs Celtic: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de vuelta de Playoffs en la Europa League?

Stuttgart se enfrentará a Celtic en el partido de vuelta de los Playoffs de la Europa League. Este duelo será decisivo para determinar qué equipo avanzará a la siguiente ronda de la competición europea, con los alemanes partiendo con una ventaja considerable tras el resultado de la ida.

Bilal El Khannouss festeja el primer gol de Stuttgart contra Celtic en los Playoffs de la Europa League | AP

Con doblete de Bilal El Khannouss, al minuto 15 y al 28, goles de Jamie Leweling al 57' y Tiago Tomás en la compensación, el equipo dirigido por Sebastian Hoeneß se impuso 1-4 como visitante. Benjamin Nygren hizo el del descuento al 21', por lo que ahora Celtic necesita una victoria al menos por diferencia de tres goles para mandar la eliminatoria a tiempo extra.

Así llegan los dos equipos a la vuelta de los Playoffs de Europa League

Stuttgart llega a este encuentro con un buen momento de forma, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Además del partido de ida en la eliminatoria, los alemanes vienen de empatar 3-3 contra FC Heidenheim en la Bundesliga, en la cual, anteriormente, vencieron 3-1 a FC Cologne y cayeron 2-1 ante el St. Pauli. Mientras que en la Copa de Alemania golearon 0-3 a Holstein Kiel.

Por su parte, Celtic atraviesa un momento irregular con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Aparte del juego en casa en los Playoffs del torneo de la UEFA, los escoceses perdieron 1-2 contra el Hibernian en la Primera División, lo que puso fin a su racha de tres victorias consecutivas: 2-3 ante Kilmarnock; 2-1 frente a Livingston y 2-1 contra Dundee FC en la Copa FA.

Jugadores de Stuttgart celebran un gol ante Celtics en el partido de ida de Europa League | AP

Stuttgart cuenta con Deniz Undav como su jugador más destacado, quien ha demostrado ser una pieza clave en el ataque del equipo alemán. El delantero ha sido fundamental en los últimos partidos y se espera que lidere nuevamente la ofensiva local. Por parte del Celtic, Daizen Maeda es señalado como la principal amenaza ofensiva, con la responsabilidad de generar peligro y buscar los goles que necesita su equipo para intentar la remontada.

Antes de la actual eliminatoria, estos equipos se habían enfrentado en los Octavos de Final de la entonces Copa de la UEFA, en la Temporada 2002-03. En aquella ocasión, Celtic ganó 3-1 en el partido de ida y aunque Stuttgart se impuso con marcador 3-2 en casa en el partido de vuelta, por el marcador global los escoceses avanzaron y eventualmente llegaron a la Final, misma que perdieron 3-2 contra Porto en tiempo extra.

¿Dónde y a qué hora ver el partido de Stuttgart vs Celtic?

Fecha: Jueves 26 de febrero de 2026

Horario: 11:45 hrs (tiempo del centro de México)

Sede: Mercedes-Benz Arena

Transmisión: ESPN