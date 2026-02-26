Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Sandra Echeverría denuncia fraude de 2 mil millones de pesos; hay más de mil víctimas

Sandra Echeverría compartió un mensaje en Instagram sobre un presunto fraude financiero. / @ sandraecheverriaoficial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:58 - 26 febrero 2026
La actriz reveló que ella y más de mil inversionistas habrían sido víctimas de un esquema financiero que prometía altos rendimientos.

La actriz mexicana Sandra Echeverría ha denunciado públicamente ser víctima de un fraude millonario que, según ella, le arrebató parte de su patrimonio y afectó a otros implicados en el mismo caso. El reclamo de la artista se ha comenzado a viralizar en redes, generando atención mediática sobre este tipo de delitos financieros.

La actriz afirmó que ella y más de mil inversionistas fueron afectados. / @ sandraecheverriaoficial

¿Qué denuncia Sandra Echeverría sobre el supuesto fraude?

A través de un video compartido en sus redes sociales, la artista aseguró que ella y otros inversionistas sufrieron un fuerte quebranto patrimonial tras confiar sus ahorros a una empresa que prometía rendimientos superiores a los de cualquier banco tradicional.

Les quiero contrar que yo y 1000 personas más hemos sido defraudadas y hemos sufrido el quebranto de nuestro patrimonio
La denuncia fue publicada en sus redes sociales. /@sandraecheverriaoficial

¿A quién denuncia Sandra Echeverría?

La empresa señalada es es Meta Exchange Capital, presuntamente encabezada por Nazareth “N”.

De acuerdo con lo expuesto por la actriz, la compañía ofrecía rendimientos más altos que los esquemas bancarios convencionales, lo que motivó a cientos de personas a invertir. Sin embargo, aseguró que desde hace más de 18 meses no han recibido pagos ni la devolución de su dinero.

Según su testimonio, más de mil clientes habrían sido afectados y la empresa habría captado más de 2 mil millones de pesos en depósitos.

De acuerdo con lo expuesto por la actriz, la compañía ofrecía rendimientos más altos que los esquemas bancarios convencionales. /@sandraecheverriaoficial

Más de 200 denuncias y personas detenidas

La actriz de "El Clon" informó que existen más de 200 denuncias formales contra los representantes legales de la empresa, aunque solo algunas han procedido.

En su mensaje también dio a conocer que recientemente fueron detenidos Patrick "N" y Mariana "N", mientras que Nazareth "N" fue declarada oficialmente prófuga de la justicia.

Echeverría también agradeció a la Fiscalía General de Justicia y al Poder Judicial de la CDMX por atender el caso y reiteró que las víctimas continuarán el proceso legal hasta las últimas consecuencias.

“No nos suelten”: el llamado a las autoridades

En su declaración, la también esposa de Leonardo de Lozanne hizo un llamado directo a las autoridades para que el proceso no se detenga.

“Continuaremos el proceso legal y judicial conforme a derecho (…) Les pedimos, por favor, a las autoridades que no nos suelten, que se haga justicia”, expresó.
Sandra Echeverría hizo un llamado directo a las autoridades para que el proceso no se detenga. / @sandraecheverriaoficial
