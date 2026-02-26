Verificación de edad requerida
Sandra Echeverría denuncia fraude de 2 mil millones de pesos; hay más de mil víctimas
La actriz mexicana Sandra Echeverría ha denunciado públicamente ser víctima de un fraude millonario que, según ella, le arrebató parte de su patrimonio y afectó a otros implicados en el mismo caso. El reclamo de la artista se ha comenzado a viralizar en redes, generando atención mediática sobre este tipo de delitos financieros.
¿Qué denuncia Sandra Echeverría sobre el supuesto fraude?
A través de un video compartido en sus redes sociales, la artista aseguró que ella y otros inversionistas sufrieron un fuerte quebranto patrimonial tras confiar sus ahorros a una empresa que prometía rendimientos superiores a los de cualquier banco tradicional.
Les quiero contrar que yo y 1000 personas más hemos sido defraudadas y hemos sufrido el quebranto de nuestro patrimonio
¿A quién denuncia Sandra Echeverría?
La empresa señalada es es Meta Exchange Capital, presuntamente encabezada por Nazareth “N”.
De acuerdo con lo expuesto por la actriz, la compañía ofrecía rendimientos más altos que los esquemas bancarios convencionales, lo que motivó a cientos de personas a invertir. Sin embargo, aseguró que desde hace más de 18 meses no han recibido pagos ni la devolución de su dinero.
Según su testimonio, más de mil clientes habrían sido afectados y la empresa habría captado más de 2 mil millones de pesos en depósitos.
Más de 200 denuncias y personas detenidas
La actriz de "El Clon" informó que existen más de 200 denuncias formales contra los representantes legales de la empresa, aunque solo algunas han procedido.
En su mensaje también dio a conocer que recientemente fueron detenidos Patrick "N" y Mariana "N", mientras que Nazareth "N" fue declarada oficialmente prófuga de la justicia.
Echeverría también agradeció a la Fiscalía General de Justicia y al Poder Judicial de la CDMX por atender el caso y reiteró que las víctimas continuarán el proceso legal hasta las últimas consecuencias.
“No nos suelten”: el llamado a las autoridades
En su declaración, la también esposa de Leonardo de Lozanne hizo un llamado directo a las autoridades para que el proceso no se detenga.
“Continuaremos el proceso legal y judicial conforme a derecho (…) Les pedimos, por favor, a las autoridades que no nos suelten, que se haga justicia”, expresó.