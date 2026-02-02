Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

¿Checo Pérez, menospreciado? Esteban Ocon anticipa una lucha reñida con Alpine y ve a Cadillac "un paso por detrás"

Checo Pérez y Valtteri Bottas son los pilotos de Cadillac
Checo Pérez y Valtteri Bottas, pilotos de Cadillac | @Cadillac_F1
Axel Fernández
Axel Fernández 11:48 - 02 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El piloto francés de Haas ve a la nueva escudería en la parte baja de la parrilla de la Fórmula 1

¿Temor, menosprecio o la cruda realidad? Con apenas una semana de prácticas en la Fórmula 1, Cadillac, nuevo equipo del mexicano Sergio 'Checo' Pérez, ya recibió varios comentarios 'negativos', entre ellos, los del francés Esteban Ocon.

Ocon y Checo Pérez, en 2018 | MEXSPORT

¿Qué dijo Esteban Ocon?

Ocon, excompañero de Checo en Force India/Racing Point, dio su análisis sobre el posible orden de fuerzas en la parrilla de Fórmula 1 para la temporada 2026.

Según el piloto francés de Haas, Mercedes podría perfilarse como el equipo a batir, mientras que se prevé que tanto Audi como el debutante Cadillac, con Sergio Pérez y Valtteri Bottas, enfrenten mayores dificultades en la parte baja de la clasificación.

"Creo que es un poco pronto para hablar del orden jerárquico, pero hemos visto que Mercedes fue muy rápido durante todo el test", comentó Ocon. "También hemos visto que Ferrari estaba en una muy buena posición, que Red Bull funcionó bien, y que McLaren también estuvo en la pelea".

Checo Pérez, en el Cadillac | @Cadillac_F1

Ocon y su 'crítica' a Cadillac

El piloto de 29 años situó a su propio equipo, la firma estadounidense Haas, en una batalla muy cerrada en la zona media, con una ligera desventaja para los recién llegados.

Por ahora, eso es lo que Barcelona nos ha dicho; estará más apretado en el grupo de atrás -Racing Bulls, Alpine y nosotros- y un pequeño escalón por detrás, por ahora, Audi y Cadillac. Tendremos que ver en Bahrein, pero por ahora, eso es lo que creemos que está ocurriendo
Checo Pérez y Valtteri Bottas comenzaron con las pruebas con Cadillac
Checo Pérez y Valtteri Bottas | @Cadillac_F1

El reto de Checo y Bottas

Cadillac, al ser una escudería completamente nueva, afronta el desafío esperado de desarrollar su primer coche, que será impulsado por una unidad de potencia Ferrari.

Tras finalizar las primeras pruebas en Barcelona, el trabajo seguirá para el finlandés Bottas y Checo Pérez, en el que será la vuelta del tapatío a la máxima categoría del automovilismo deportivo tras un 2025 de descanso, luego de su tormentoso cierre con Red Bull en 2024.

Últimos videos
Lo Último
13:32 ¿Cuándo se estrena la película de Michael Jackson? VIDEO: Revelan primer tráiler
13:29 OFICIAL: Selección Mexicana anuncia amistoso vs Brasil en México
13:03 ¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
13:01 Super Bowl LX: el historial del Gran Juego de la NFL en California
13:01 Álvaro Fidalgo revela que volverá a México para jugar con la Selección Mexicana, de acuerdo con Carlos Reinoso
12:47 ¿De qué murió Gerardo Taracena? Revelan causa del fallecimiento del actor
12:29 ¿Se ilusiona por el Búfalo? Guido Pizarro habló sobre la llegada de Rodrigo Aguirre
11:57 ¿Cuándo y dónde ver el Bolonia vs Milan de la J23 de Serie A?
11:54 La huella de México en el Atlético de Madrid: jugadores mexicanos que han fichado con el Atleti
11:48 ¿Checo Pérez, menospreciado? Esteban Ocon anticipa una lucha reñida con Alpine y ve a Cadillac "un paso por detrás"
Tendencia
1
Futbol ¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
2
Futbol Álvaro Fidalgo revela que volverá a México para jugar con la Selección Mexicana, de acuerdo con Carlos Reinoso
3
Contra ¿De qué murió Gerardo Taracena? Revelan causa del fallecimiento del actor
4
Futbol ¿Se ilusiona por el Búfalo? Guido Pizarro habló sobre la llegada de Rodrigo Aguirre
5
Contra Tren Insurgente: Estaciones, horarios y costos de Zinacantepec a Observatorio
Te recomendamos
¿Cuándo se estrena la película de Michael Jackson? VIDEO: Revelan primer tráiler
Contra
02/02/2026
¿Cuándo se estrena la película de Michael Jackson? VIDEO: Revelan primer tráiler
OFICIAL: Selección Mexicana anuncia amistoso vs Brasil en México
Futbol Nacional
02/02/2026
OFICIAL: Selección Mexicana anuncia amistoso vs Brasil en México
¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
Futbol
02/02/2026
¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
Super Bowl LX: el historial del Gran Juego de la NFL en California
NFL
02/02/2026
Super Bowl LX: el historial del Gran Juego de la NFL en California
Álvaro Fidalgo revela que volverá a México para jugar con la Selección Mexicana, de acuerdo con Carlos Reinoso
Futbol
02/02/2026
Álvaro Fidalgo revela que volverá a México para jugar con la Selección Mexicana, de acuerdo con Carlos Reinoso
¿De qué murió Gerardo Taracena? Revelan causa del fallecimiento del actor
Contra
02/02/2026
¿De qué murió Gerardo Taracena? Revelan causa del fallecimiento del actor