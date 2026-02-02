¿Checo Pérez, menospreciado? Esteban Ocon anticipa una lucha reñida con Alpine y ve a Cadillac "un paso por detrás"

¿Temor, menosprecio o la cruda realidad? Con apenas una semana de prácticas en la Fórmula 1, Cadillac, nuevo equipo del mexicano Sergio 'Checo' Pérez, ya recibió varios comentarios 'negativos', entre ellos, los del francés Esteban Ocon.

Ocon y Checo Pérez, en 2018 | MEXSPORT

¿Qué dijo Esteban Ocon?

Ocon, excompañero de Checo en Force India/Racing Point, dio su análisis sobre el posible orden de fuerzas en la parrilla de Fórmula 1 para la temporada 2026.

Según el piloto francés de Haas, Mercedes podría perfilarse como el equipo a batir, mientras que se prevé que tanto Audi como el debutante Cadillac, con Sergio Pérez y Valtteri Bottas, enfrenten mayores dificultades en la parte baja de la clasificación.

"Creo que es un poco pronto para hablar del orden jerárquico, pero hemos visto que Mercedes fue muy rápido durante todo el test", comentó Ocon. "También hemos visto que Ferrari estaba en una muy buena posición, que Red Bull funcionó bien, y que McLaren también estuvo en la pelea".

Checo Pérez, en el Cadillac | @Cadillac_F1

Ocon y su 'crítica' a Cadillac

El piloto de 29 años situó a su propio equipo, la firma estadounidense Haas, en una batalla muy cerrada en la zona media, con una ligera desventaja para los recién llegados.

Por ahora, eso es lo que Barcelona nos ha dicho; estará más apretado en el grupo de atrás -Racing Bulls, Alpine y nosotros- y un pequeño escalón por detrás, por ahora, Audi y Cadillac. Tendremos que ver en Bahrein, pero por ahora, eso es lo que creemos que está ocurriendo

Checo Pérez y Valtteri Bottas | @Cadillac_F1

El reto de Checo y Bottas

Cadillac, al ser una escudería completamente nueva, afronta el desafío esperado de desarrollar su primer coche, que será impulsado por una unidad de potencia Ferrari.