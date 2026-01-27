Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Formula1

Cadillac explicó por qué Checo Pérez dio pocas vueltas en el primer día de tests en Barcelona

Cadillac sigue trabajando en la puesta a punto en Barcelona
Ana Patricia Spíndola Andrade 17:49 - 27 enero 2026
La escudería estadounidense tomó la decisión de resolver los problemas que se fueron presentando antes que dar más vueltas

Este lunes comenzó la nueva era de la Fórmula 1, con los primeros tests de los nuevo monoplazas, mismos que contarán con motores híbridos. Aunque la categoría y la FIA se esforzaron por mantener en secreto lo ocurrido en la pista en Barcelona, se ha filtrado un poco de información al respecto. 

En el caso de Sergio 'Checo' Pérez, se supo que dio apenas 11 vueltas en la sesión de la tarde, por 33 que dio su compañero Valtteri Bottas en la sesión matutina. Sin embargo, para Cadillac esto careció de importancia, ya que se enfocaron en resolver los problemas que se fueron presentando con el auto. 

"Para nosotros, esta semana es muy claramente una semana de shakedown. Tuvimos un día realmente bueno en Silverstone la semana pasada, pero ahora estamos trabajando de manera constante en todos los diferentes sistemas del coche", declaró el jefe del equipo estadounidense, Graeme Lowdon

Cadillac explicó por qué Checo Pérez dio pocas vueltas 

Lowdon destacó que los nuevos monoplazas son complicados, pero se dijo satisfecho con el progreso que han tenido y contento con la manera en que están progresando las cosas. Además, habló sobre la manera en que aprovecharon la sesión de Checo Pérez para "depurar" el proyecto del equipo de TWG Motorsport

Checo Pérez dio menos vueltas que Bottas en Barcelona
"La clave para nosotros es exactamente eso, la depuración. Podríamos haber dado más vueltas esta tarde (con Checo Pérez), o podríamos haber optado por resolver ciertos problemas, asegurarnos de que queden solucionados y marcarlos en la lista. Y eso es lo más importante", explicó.

De igual forma, consideró que es favorable que su debut en Fórmula 1 se dé en el inicio del cambio de la reglamentación de la F1, ya que contarán con "una semana de shakedown" además de la pretemporada en Bahréin. "Estamos muy enfocados en utilizar este tiempo en Barcelona para poner a punto todos estos sistemas, eliminar los distintos problemas iniciales". 

Y añadió que, si aprovechan al máximo el tiempo en Montmeló llegarán con ventaja a Bahréin. "Es un gran paso y está bien permitirnos un pequeño momento para sentir la emoción, pero creo que la sensación predominante es que todo se siente como algo habitual, como un verdadero equipo de Fórmula 1".

Checo Pérez y Valtteri Bottas comenzaron con las pruebas con Cadillac
¿Cuándo continuará la pretemporada de F1? 

Estas primeras sesiones en territorio catalán se extenderán hasta el próximo viernes 30 de enero y cada equipo decidirá cómo repartirá sus sesiones a lo largo de la semana. Cadillac decidió no salir a pista este martes y solo Red Bull y Ferrari, con sus dos pilotos, realizaron algunas vueltas. 

Una vez concluidos los tests en Montmeló, la Fórmula 1 se trasladará a Bahréin para dos rondas más de pruebas, la primera está programada del 11 al 13 de febrero y la segunda del 18 al 20 del mismo mes. Tras eso, la categoría comenzará oficialmente el viernes 6 de marzo, con las Prácticas Libres del Gran Premio de Australia. 

Graeme Lowdon explicó lo que pasó con Checo Pérez en Barcelona
