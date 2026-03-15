Vive Latino 2026: La Orqueska desata fiesta masiva con el “Payaso de Rodeo”

El Vive Latino 2026 demostró una vez más que es un espacio donde todo puede pasar. Durante su presentación, la agrupación La Orqueska sorprendió al público al interpretar el clásico “Payaso del Rodeo”, provocando que miles de asistentes se unieran a la popular coreografía.

El Estadio GNP Seguros será la sede del Vive Latino 2026 durante dos días de conciertos y actividades musicales. / FB: @festivalvivelatino

La Orqueska convierte su show en una pista de baile masiva

El momento ocurrió cuando la banda decidió cambiar el ritmo del concierto y lanzar uno de los temas más populares de las fiestas mexicanas. En cuestión de segundos, la multitud frente al escenario reaccionó con entusiasmo y comenzó a formar filas improvisadas para seguir los pasos del famoso baile.



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“Payaso de Rodeo” hace bailar a miles en el Vive Latino

El tema, popularizado por Caballo Dorado, se convirtió en el detonante de un momento espontáneo que rápidamente contagió a gran parte del público.

Entre risas, saltos y pasos coordinados —algunos bien ejecutados y otros completamente improvisados— la explanada del Estadio GNP Seguros se transformó en una enorme pista de baile que contrastó con el ambiente rockero que suele caracterizar al festival.

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Así, entre guitarras, metales y miles de personas siguiendo los pasos del icónico baile, la presentación de La Oskeska dejó claro que en el Vive Latino siempre hay espacio para la sorpresa.