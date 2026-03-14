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Vive Latino 2026: qué puedes llevar y qué está prohibido en el festival
El Vive Latino 2026 se llevará a cabo el 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde miles de fans se reunirán para disfrutar de dos días de conciertos, música y fiesta.
Pero antes de lanzarte al festival, hay algo importante: saber qué puedes llevar y qué no. Como en cada edición, los organizadores publicaron una lista de objetos permitidos y prohibidos, con el objetivo de mantener la seguridad dentro del recinto y agilizar el acceso del público.
Así que si ya tienes tu boleto, lo mejor es checar tu mochila antes de salir de casa para evitar que te detengan en los filtros de seguridad.
¿Qué sí puedes llevar al Vive Latino 2026?
La buena noticia es que puedes entrar con algunos artículos básicos que te ayudarán a sobrevivir al maratón de música.
Entre los objetos permitidos están:
Gel antibacterial en envases menores a 100 mililitros
Bolsas de mano o mochilas pequeñas de hasta 30 × 30 cm
Cangureras
Lentes de sol o sombreros
Tapones para oídos
Tampones o toallas sanitarias en empaque cerrado
Medicamentos con receta médica
Cámaras pequeñas no profesionales (menores a 12 centímetros)
Estos artículos suelen pasar sin problema, siempre y cuando cumplan con las medidas establecidas y pasen la revisión de seguridad en los accesos.
¿Qué objetos están prohibidos en el Vive Latino 2026?
Ahora sí, ojo con esta parte. Hay varios artículos que no podrán entrar al festival, ya sea por seguridad o para evitar accidentes dentro del recinto.
Entre los objetos prohibidos se encuentran:
Sustancias ilegales
Mascotas
Rayos láser
Medicamentos de venta libre o gotas para ojos
Vasos de vidrio, latas o hieleras
Joyería con picos
Pelotas
Sombrillas grandes
Sillas o cobijas
Mochilas grandes
Peluches
Cámaras profesionales
Aerosoles o perfumes
Si llevas alguno de estos artículos, lo más probable es que tengas que dejarlo en la entrada, así que lo mejor es evitar cargarlos desde casa.
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