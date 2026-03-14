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Vive Latino 2026: qué puedes llevar y qué está prohibido en el festival

El Vive Latino es uno de los festivales musicales más grandes de México y reúne a miles de fans cada año. / Vive Latino
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 22:37 - 13 marzo 2026
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Si asistirás al Vive Latino 2026, es importante conocer qué puedes llevar y qué artículos están restringidos para evitar contratiempos en el acceso.

El Vive Latino 2026 se llevará a cabo el 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde miles de fans se reunirán para disfrutar de dos días de conciertos, música y fiesta.

El Vive Latino 2026 ya tiene todo listo para recibir a miles de fans / FB: @festivalvivelatino

Pero antes de lanzarte al festival, hay algo importante: saber qué puedes llevar y qué no. Como en cada edición, los organizadores publicaron una lista de objetos permitidos y prohibidos, con el objetivo de mantener la seguridad dentro del recinto y agilizar el acceso del público.

Así que si ya tienes tu boleto, lo mejor es checar tu mochila antes de salir de casa para evitar que te detengan en los filtros de seguridad.

Este es el cartel oficial para el Vive Latino 2026.

¿Qué sí puedes llevar al Vive Latino 2026?

La buena noticia es que puedes entrar con algunos artículos básicos que te ayudarán a sobrevivir al maratón de música.

Entre los objetos permitidos están:

  • Gel antibacterial en envases menores a 100 mililitros

  • Bolsas de mano o mochilas pequeñas de hasta 30 × 30 cm

  • Cangureras

  • Lentes de sol o sombreros

  • Tapones para oídos

  • Tampones o toallas sanitarias en empaque cerrado

  • Medicamentos con receta médica

  • Cámaras pequeñas no profesionales (menores a 12 centímetros)

Estos artículos suelen pasar sin problema, siempre y cuando cumplan con las medidas establecidas y pasen la revisión de seguridad en los accesos.

El Estadio GNP Seguros será la sede del Vive Latino 2026 durante dos días de conciertos y actividades musicales. / FB: @festivalvivelatino

¿Qué objetos están prohibidos en el Vive Latino 2026?

Ahora sí, ojo con esta parte. Hay varios artículos que no podrán entrar al festival, ya sea por seguridad o para evitar accidentes dentro del recinto.

Entre los objetos prohibidos se encuentran:

  • Sustancias ilegales

  • Mascotas

  • Rayos láser

  • Medicamentos de venta libre o gotas para ojos

  • Vasos de vidrio, latas o hieleras

  • Joyería con picos

  • Pelotas

  • Sombrillas grandes

  • Sillas o cobijas

  • Mochilas grandes

  • Peluches

  • Cámaras profesionales

  • Aerosoles o perfumes

Si llevas alguno de estos artículos, lo más probable es que tengas que dejarlo en la entrada, así que lo mejor es evitar cargarlos desde casa.

Miles de asistentes se preparan para disfrutar del Vive Latino 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. / FB: @festivalvivelatino
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