Finalissima apunta a ser cancelada; UEFA y CONMEBOL no llegan a un acuerdo

El esperado duelo entre los campeones de la UEFA y la CONMEBOL, conocido como la Finalissima, atraviesa horas críticas y todo apunta a que el duelo entre España y Argentina podría ser suspendido.

Trofeo de la Finalissima | AP

Según información del periodista argentino Matías Palacios, el enfrentamiento que debía reunir a las potencias de Europa y Sudamérica el próximo 27 de marzo apunta a ser cancelado debido a la imposibilidad de las confederaciones para acordar un escenario neutral.

UEFA Y CONMEBOL NO LLEGAN A UN ACUERDO

Originalmente, el plan de ambas confederaciones era disputar el trofeo en el Estadio de Lusail, en Qatar, aprovechando la infraestructura que albergó la Final de la Copa del Mundo 2022. Sin embargo, la escalada de los conflictos bélicos en el Medio Oriente ha inhabilitado la sede por razones de seguridad y logística, obligando a buscar alternativas a contrarreloj.

A pesar de la urgencia, las negociaciones se han estancado en un punto muerto, lo que tiene a la Finalissima al borde de la cancelación.

La UEFA puso sobre la mesa el Estadio Santiago Bernabéu como una opción sólida en España. No obstante, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazó esta posibilidad.

La Finalissima tenía como sede Qatar | AP

Se barajaron otras sedes neutrales en países como Italia, Portugal e Inglaterra. Sin embargo, las exigencias de logística y los calendarios apretados impidieron llegar a un punto de acuerdo común.

SE ESPERA ANUNCIO OFICIAL

Con el 27 de marzo a la vuelta de la esquina, la viabilidad de organizar un evento de esta magnitud se desvanece. La cancelación parece inminente, lo que deja en el aire el futuro del torneo.

Si bien existe la posibilidad de reprogramar el encuentro en otra Fecha FIFA, el calendario internacional sugiere que, de no jugarse ahora, el partido tendría que disputarse forzosamente después de la Copa del Mundo. Queda por ver si esta segunda edición de la Finalissima se reprogramará con éxito o si el trofeo que une a los dos continentes terminará desapareciendo del mapa futbolístico.