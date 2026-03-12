El Santiago Bernabéu se perfila como sede de la Finalissima entre España y Argentina

La Finalissima, que enfrentará a España y Argentina, podría disputarse finalmente en el estadio Santiago Bernabéu. El partido, que estaba previsto para el 27 de marzo en el estadio de Lusail en Doha, Catar, está a un paso de cambiar de sede.

De acuerdo con diversos reportes, las conversaciones entre la UEFA y el país árabe están muy avanzadas, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas en la región.

Aunque desde el Real Madrid no se ha confirmado oficialmente la elección de su estadio, sí han admitido que estarían encantados de albergar el duelo entre los vigentes campeones de Europa y América.

Sin embargo, la elección de Madrid plantea un problema de neutralidad que no convence del todo a la Selección Argentina, aunque el tiempo para tomar una decisión es limitado.

La escalada de tensión e inseguridad en Oriente Próximo, a raíz del conflicto entre Estados Unidos e Irán, obligó a Catar a suspender todas las competiciones de futbol en su territorio.

Esta decisión dejó en el aire el esperado partido entre las selecciones campeonas de sus respectivos continentes, ya que Catar ha sido uno de los países de la zona que ha sufrido ataques iraníes.

Desde el inicio del conflicto, la Conmebol, la UEFA y las federaciones española y argentina han mantenido un contacto constante con la organización catarí. Tras evaluar la situación, comenzaron a buscar sedes alternativas. Este jueves se está llevando a cabo una reunión clave de la que podría salir el acuerdo definitivo para el traslado del partido.