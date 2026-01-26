Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Formula1

Cadillac publica primeras imágenes de su mercancía oficial para su primer temporada

Fernando Villalobos Hernández 17:26 - 26 enero 2026
La afición mexicana celebra la nueva indumentaria que Sergio Pérez utilizará en Cadiillac el 2026

La expectativa por el debut de Cadillac en la Fórmula 1 ha llegado a un punto crítico. Tras meses de rumores, las cuentas oficiales del equipo han compartido las primeras fotografías de su indumentaria oficial. Sin embargo, lo que parecía ser un lanzamiento comercial ha resultado ser un adelanto estratégico: las piezas aún no están disponibles para la venta oficial

Cadillac debutará en la F1
Publicación oficial vs. Disponibilidad comercial

Las imágenes, que muestran a los pilotos portando las nuevas camisetas y gorras, fueron difundidas directamente por las plataformas sociales de Cadillac F1. Esta acción busca consolidar la identidad visual del equipo antes de su primera temporada, pero ha generado confusión entre los seguidores que buscaban adquirir las prendas de inmediato.

Puntos clave sobre el estado de la mercancía.

  • Sin tienda abierta: A pesar de la publicación de las fotos, el sitio de ventas oficial de Cadillac F1 se mantiene bajo la etiqueta de "Próximamente".

  • Registro previo: La marca ha habilitado un formulario de suscripción para que los fans reciban una notificación directa en cuanto la colección de Tommy Hilfiger esté disponible.

  • Advertencia sobre reventa: Ante la alta demanda, han surgido sitios no oficiales que ofrecen réplicas; no obstante, el equipo subraya que los canales oficiales aún no han procesado ninguna transacción.

Gorra de Cadillac
Diseño y Patrocinio

Las fotos confirman una estética elegante dominada por el negro, con el logotipo de Cadillac y el de Tommy Hilfiger como protagonistas. Este adelanto oficial ratifica la alianza con la firma de moda estadounidense, marcando una diferencia notable con los proveedores tradicionales de otros equipos de la parrilla.

¿Cuándo llegará a las tiendas?

Se especula que el lanzamiento oficial de la tienda en línea coincida con la presentación del monoplaza o con los test de pretemporada en Bahréin. Por ahora, los aficionados deberán conformarse con este vistazo digital antes de poder portar los colores del equipo más nuevo de la máxima categoría.

Camiseta de Cadillac
