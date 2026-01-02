¿Checo Pérez, en riesgo? Cadillac genera expectativa por anuncio de otro piloto

Cadillac, escudería que trae de regreso al mexicano Sergio 'Checo' Pérez, encendió la conversación entre los aficionados de la Fórmula 1 tras dejar entrever un anuncio programado para el próximo 5 de enero de 2026, en el marco de su llegada a la máxima categoría como la undécima escudería de la parrilla.

La plana mayor de Cadillac | @Cadillac_F1

¿Qué planea Cadillac en la F1?

El equipo estadounidense ya dio pasos firmes en la conformación de su estructura deportiva. En agosto pasado se confirmó a Pérez Mendoza y Valtteri Bottas como pilotos titulares, mientras que poco después se anunció a Colton Herta como piloto de pruebas. El estadounidense afronta este año el desafío de competir en la Fórmula 2 tras dejar la IndyCar, con el objetivo de obtener la superlicencia necesaria para correr en la F1.

A este grupo se sumaron en octubre Simon Pagenaud, Pietro Fittipaldi y Charlie Eastwood, quienes desempeñarán el rol de pilotos de simulador para apoyar el desarrollo del equipo tanto en su preparación como durante la temporada.

Sin embargo, Cadillac aún debe designar a un piloto de reserva, y un reciente mensaje en redes sociales ha despertado múltiples especulaciones.

En la publicación, el equipo escribió "reflexiones sobre el futuro" junto a una imagen en primer plano del ojo de un gato. En la parte inferior izquierda aparece el número 24, acompañado del logotipo de Cadillac, mientras que la fecha 5 de enero se destaca en blanco.

Zhou y Checo Pérez | RBR

¿Un nuevo piloto en Cadillac?

La combinación de símbolos no pasó desapercibida. El número 24 y el momento del anuncio llevaron a varios aficionados a vincular la imagen con Zhou Guanyu, quien recientemente dejó de ser piloto de reserva de Ferrari tras la decisión del equipo de Maranello de separar caminos con el piloto chino de 26 años.

El piloto asiático utilizó el número 24 durante su etapa como piloto titular de Kick Sauber en la máxima categoría del automovilismo deportivo.

El anuncio llegará apenas un mes antes de otro momento clave para el equipo: la presentación oficial de su decoración, que está prevista para emitirse durante un anuncio televisivo en el Super Bowl del 8 de febrero.