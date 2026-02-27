FMF presenta “Jugamos Todos” y refuerza visorías en el 2.º Congreso de Futbol Formativo

La Federación Mexicana de Futbol cerró con una convocatoria récord el 2.º Congreso de Futbol Formativo, celebrado en Querétaro, donde reunió a cerca de 750 asistentes de todo el país y dejó claro que el desarrollo de talento desde la base es eje central del proyecto deportivo rumbo a 2030.

Entre los anuncios destacan la puesta en marcha de “Jugamos Todos”, una plataforma de iniciación para niñas y niños de 6 a 12 años; el arranque del proceso de certificación de academias; un nuevo modelo de capacitación de entrenadores y se reforzó el sistema nacional de visorias y el impulso transversal al futbol femenil.

La FMF puso en marcha 'Jugamos Todos' para impulsar la formación de jugadores | FMF

Uno de los momentos más relevantes del congreso fue la participación de Rafael Márquez, actual auxiliar técnico de la Selección Mexicana.

El excapitán nacional enfatizó que la diferencia competitiva se construye desde las categorías infantiles, donde el entrenador juega un papel determinante no solo en lo táctico, sino en la formación de carácter.

Andrea Rodebaugh dedicó espacios específicos al desarrollo del futbol femenil, enfatizando la necesidad de fortalecer la base desde categorías iniciales para sostener el crecimiento profesional.

Rafa Márquez y Andrea Rodebaugh hablaron en el congreso | FMF

Por su parte, Andrés Lillini subrayó que el rendimiento de las selecciones menores y, en consecuencia, del futbol profesional, tiene su base en una estructura sólida y coherente desde los 6 hasta los 12 años.

El directivo enfatizó que en esa etapa debe existir un sistema de detección de talento constante y bien organizado, acompañado de seguimiento individualizado y una preparación integral que permita a los jugadores sostener procesos de alta exigencia en el futuro.

Con este segundo congreso, la FMF busca establecer una hoja de ruta de largo plazo, con impacto regional y aspiraciones globales.