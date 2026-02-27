Alysa Liu, campeona olímpica de patinaje artístico, desea un traje personalizado de Fortnite: "Me encantaría"

Alysa Liu (20 años), la campeona olímpica de patinaje artístico, ha revelado su deseo de que los creadores del famoso juego Fortnite diseñen un "skin" con su imagen para los personajes del juego, afirmando que incluso pagaría por un traje personalizado de este tipo.

Alysa Liu, patinadora artística | AP

En Milán-Cortina 2026, Alysa Liu logró superar a las japonesas Kaori Sakamoto (25 años) y Ami Nakai (17 años) para coronarse campeona olímpica de patinaje artístico, un año después de haber conquistado el título mundial.

Con una historia de vida impresionante, la patinadora estadounidense deslumbró en el hielo de Milán, compitió con alegría y pasión por el deporte, y convenció a los miembros del jurado olímpico para que le otorgaran la puntuación más alta de la competición.

Alysa Liu en los Juegos Olímpicos de invierno Milano-Cortina 2026 | AP

Alysa Liu, ¿la mejor jugadora de Fortnite del mundo? "Bastante aburrido"

Como era de esperar, a Liu le esperaba una intensa ronda de entrevistas, una de ellas concedida a la publicación USA TODAY Sports. Entre las preguntas que recibió la deportista de 20 años, hubo una relacionada con Fortnite, un videojuego online lanzado en 2017 por Epic Games, que ha ganado numerosos premios en los últimos 9 años.

Cuando se le preguntó si preferiría ganar otra medalla de oro en los Juegos Olímpicos o ser la mejor jugadora de Fortnite del mundo, la respuesta de Alysa sorprendió:

"Ninguna. No es divertido ser el mejor del mundo en Fortnite. Eso significaría ganar todas las partidas, es bastante aburrido."

Alysa Liu tras conseguir el oro | AP

Más adelante, se le preguntó a Liu si le gustaría que los fundadores del juego introdujeran un "skin" con su imagen. El skin, que se traduce como aspecto o traje, representa la apariencia que puede tener un personaje en el juego, sin cambiar, sin embargo, su funcionalidad.

A lo largo del tiempo, no solo Fortnite, sino también otros juegos, han ideado diversos skins para aumentar el nivel de atractivo y monetizar adicionalmente a los usuarios deseosos de tener los trajes más sofisticados.

Liu respondió sin dudar. "Me encantaría que Fortnite hiciera un skin conmigo", dijo la campeona olímpica. "Lo compraría", añadió.

Es un honor ser campeona olímpica y unirme a quienes han ganado este título en el pasado. Para mí, todos son héroes y es una locura tener ahora la misma medalla al cuello. Estoy muy satisfecha con cómo patiné en el programa libre. El público fue increíble y todos los elementos me salieron como quería. - Alysa Liu