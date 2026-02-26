Christian Martinoli responde a narrador de TUDN: ‘Ya mucho castigo tienen’

La polémica entre narradores deportivos volvió a encenderse tras la respuesta de Christian Martinoli a los comentarios realizados por Lalo Luna, durante la transmisión del Pumas vs Monterrey de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. El foco ya no está únicamente en la llamada “Profe Cam”, sino en el cruce indirecto entre figuras de dos de las principales televisoras deportivas del país.

Luis García y Christian Martinoli | IG: @garciaposti

Durante el encuentro, el narrador Lalo Luna defendió la implementación de la cámara corporal en los árbitros, tecnología impulsada en alianza con TUDN, destacando que ofrece una perspectiva distinta de las decisiones arbitrales. Sin embargo, su comentario sobre que había quienes criticaban la innovación por “envidia” encendió las redes sociales.

El momento que detonó las especulaciones llegó cuando Luna lanzó la frase: “Hasta temperatura les da”, lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia voces de la competencia. Aunque no mencionó nombres, usuarios comenzaron a relacionar el comentario con el narrador de TV Azteca, Christian Martinoli, quien había estado ausente recientemente por temas de salud.

¿Christian Martinoli respondió a la indirecta sobre la “Profe Cam”?

La respuesta llegó días después, en la transmisión del partido México vs Islandia, donde Christian Martinoli reapareció ante las cámaras. Sin mencionar directamente a Lalo Luna ni a la televisora rival, el narrador lanzó un mensaje que fue interpretado como contestación a las supuestas indirectas.

Christian Martinoli, narrador de TV Azteca | IMAGO7

“A ver si no acabo en el hospital, ya ven que lo mío es intempestivo y hay algunos tipos que lo tienen bien en cuenta. Claro que no me lo iba a guardar; lo peor de todo es que quien lo dijo es un tipo que conozco desde hace 35 años y me da la cara, pero bueno ya mucho castigo tienen”, expresó Martinoli durante la transmisión, avivando aún más la controversia.

La polémica entre TUDN y TV Azteca vuelve al centro del debate

Aunque no existe confirmación oficial de que los comentarios de Lalo Luna estuvieran dirigidos a Christian Martinoli, la audiencia rápidamente conectó los puntos. El contexto de competencia entre TUDN y TV Azteca, sumado al estilo frontal del narrador, alimentó las especulaciones en redes sociales.

Luis García y Christian Martinoli | MEXSPORT

Hasta el momento, ninguna de las partes ha emitido un posicionamiento formal que confirme o desmienta el intercambio. Todo se mantiene en el terreno de las interpretaciones, pero el episodio deja claro que la rivalidad televisiva sigue tan viva como siempre.

Más allá de la polémica, el debate también puso sobre la mesa la discusión en torno a la “Profe Cam” y su impacto en las transmisiones deportivas. Mientras algunos celebran la innovación tecnológica, otros cuestionan su verdadera utilidad, en un escenario donde la narrativa fuera de la cancha parece competir directamente con lo que sucede dentro del terreno de juego.

Luis García y Christian Martinoli | IG: @cmartinolimx