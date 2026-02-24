Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Chicharito reaparece llorando en emotivo momento por Punch, el monito viral de internet
Punch es un pequeño mono bebé que fue rechazado por su familia y su manada; lo que más ha llamado la atención de los internautas es que el pequeño primate carga a todos lados un peluche de mono, al cual abraza y lo considera parte de su familia.
El video ha causado revuelo en redes sociales y una de las personas que reaccionó a este mismo fue Javier Hernández. El exdelantero publicó un video en redes sociales donde reacciona a uno de los muchos videos del animalito.
Chicharito se mostró vulnerable y llorando a mares tras ver el video, algo que sorprendió a algunos internautas debido a que el comportamiento de Hernández en redes tiende a ser irrespetuoso, inapropiado y sin filtros.
Algunos respaldaron a la exestrella de Chivas y otros solo le tiraron burlas afirmando que debería mejor llorar por los niños que mueren a diario en conflictos armados. Otros aludieron a que el caso de Punch le recordó a algún momento específico de su vida.
¿Qué ha sido de Javier Hernández tras salir de Chivas?
Actualmente Javier Hernández se encuentra sin equipo, pero continúa subiendo videos motivacionales muchos de los cuales solo le han traído problemas y ha sido centro de críticas por sus desafortunados comentarios