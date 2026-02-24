Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Chicharito reaparece llorando en emotivo momento por Punch, el monito viral de internet

Chicharito vuelve a ser viral gracias a otro de sus videos | Imago7, Captura de pantalla
Jorge Armando Hernández 16:05 - 24 febrero 2026
Javier Hernández volvió a estar en el centro de la conversación tras reaccionar a un video viral que involucra a un monito que fue rechazado por su familia.

Punch es un pequeño mono bebé que fue rechazado por su familia y su manada; lo que más ha llamado la atención de los internautas es que el pequeño primate carga a todos lados un peluche de mono, al cual abraza y lo considera parte de su familia.

 undefined
El mono Punch se volvió viral porque se refugió en peluche tras rechazo de su madre/GrosbyGroup

El video ha causado revuelo en redes sociales y una de las personas que reaccionó a este mismo fue Javier Hernández. El exdelantero publicó un video en redes sociales donde reacciona a uno de los muchos videos del animalito.

Chicharito con Chivas l IMAGO7

Chicharito se mostró vulnerable y llorando a mares tras ver el video, algo que sorprendió a algunos internautas debido a que el comportamiento de Hernández en redes tiende a ser irrespetuoso, inapropiado y sin filtros.

Algunos respaldaron a la exestrella de Chivas y otros solo le tiraron burlas afirmando que debería mejor llorar por los niños que mueren a diario en conflictos armados. Otros aludieron a que el caso de Punch le recordó a algún momento específico de su vida.

¿Qué ha sido de Javier Hernández tras salir de Chivas?
Chicharito lanzó un nuevo mensaje en redes sociales | MEXSPORT
Chicharito lanzó un nuevo mensaje en redes sociales | MEXSPORT

Actualmente Javier Hernández se encuentra sin equipo, pero continúa subiendo videos motivacionales muchos de los cuales solo le han traído problemas y ha sido centro de críticas por sus desafortunados comentarios

La última falla de Chicharito previo a salir de Chivas fue fallar un penal en los cuartos de final ante Cruz Azul que pudo significar el pase del Rebaño a semifinales.

