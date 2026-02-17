Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Punch, el mono viral que se aferra a un peluche tras ser abandonado por su madre

El personal del zoológico continúa trabajando en la integración gradual de Punch con otros monos./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:48 - 17 febrero 2026
Las imágenes difundidas muestran al pequeño macaco abrazando y cargando el juguete durante distintos momentos del día

La historia de Punch ha conmovido a miles de personas en redes sociales. Se trata de un mono bebé del Zoológico de Ichikawa, en Japón, que se volvió viral por su fuerte apego a un peluche, el cual utiliza como consuelo tras haber sido rechazado por su madre poco después de nacer.

Punch nació el 26 de julio de 2025, pero su madre no lo cuidó, por lo que el personal del zoológico tuvo que intervenir para garantizar su supervivencia. Desde entonces, los cuidadores asumieron su alimentación, atención médica y acompañamiento para asegurar su desarrollo.

El mono bebé fue abandonado por su madre, por lo que cuidadores asumieron su crianza./ RS

Ante la ausencia materna, el equipo del zoológico decidió proporcionarle un peluche de orangután, el cual rápidamente se convirtió en su objeto de apego. Las imágenes difundidas muestran al pequeño macaco abrazando y cargando el juguete durante distintos momentos del día.

El peluche como apoyo emocional tras el abandono

De acuerdo con la información difundida por medios, el peluche cumple una función importante en el bienestar emocional de Punch. En primates jóvenes que son separados de sus madres, los objetos suaves pueden servir como una fuente de seguridad y ayudar a disminuir el estrés.

En los videos compartidos se observa cómo el mono no se separa del juguete, incluso cuando descansa o explora su entorno. El peluche se ha convertido en una especie de sustituto afectivo mientras el pequeño se adapta a su nueva rutina bajo el cuidado humano.

Un peluche de orangután se convirtió en el principal consuelo del pequeño macaco./ RS

Aunque Punch ha comenzado un proceso de integración con otros miembros de su especie dentro del zoológico, su vínculo con el peluche continúa siendo evidente, lo que ha despertado empatía entre los usuarios de redes sociales.

Las fotografías y grabaciones del mono abrazando su peluche se viralizaron rápidamente en plataformas como X, Instagram y TikTok, generando comentarios llenos de ternura y mensajes de apoyo.

Las imágenes de Punch abrazando su peluche se viralizaron en redes sociales./ RS

La historia ha sido retomada por distintos medios internacionales debido a la carga emocional que transmite: un animal joven que, tras el abandono materno, encuentra consuelo en un objeto que le brinda seguridad.

Punch continúa bajo el cuidado del personal del zoológico, mientras su historia sigue circulando en internet como un ejemplo del impacto que puede tener el acompañamiento emocional en animales que enfrentan situaciones de separación temprana.

El juguete funciona como apoyo emocional tras la separación materna./ RS
