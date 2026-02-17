Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Qué therian serías según tu signo zodiacal? Aquí te decimos

Los therian es una tendencia que surgió en Argentina y ya llegó a México/ChatGPT
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:35 - 17 febrero 2026
Esta tendencia de redes sociales inició en Argentina, pero ya se extendió por México y el resto de América Latina

El fenómeno de los therians se ha vuelto tendencia en redes sociales como TikTok e Instagram, donde jóvenes aseguran identificarse profundamente con un animal y, en algunos casos, imitan su comportamiento. En medio del auge digital, surgió una propuesta lúdica que cruza esta tendencia con la astrología: ¿qué therian serías según tu signo zodiacal?


A continuación, el listado completo con la asociación por signo y las características que explican cada vínculo.

Los therians es una moda en la que humanos se identifican y actúan como animales/IG: @rycaon_

¿Qué es un therian?

El término therian proviene del griego therion (bestia salvaje). Se refiere a personas que expresan una autopercepción identitaria vinculada a un animal específico, ya sea de manera espiritual, psicológica o simbólica.


A diferencia de los “furries”, que suelen participar en actividades recreativas o de cosplay, los therians afirman que su conexión con un animal forma parte de su identidad. En Argentina el fenómeno se volvió viral en 2026 y comenzó a replicarse en otros países de América Latina, incluyendo México, donde ya existen grupos que comparten contenido en redes sociales.


Especialistas han señalado que, hasta ahora, no está clasificado como un trastorno mental, sino como una forma de expresión identitaria dentro de comunidades digitales.

Checa qué tipo de therian serías de acuerdo a tu signo del Zodiaco/Pixabay

El therian que te corresponde según tu signo

♈ Aries – Lobo

Aries se asocia con el lobo por su naturaleza impulsiva y liderazgo instintivo. Se caracteriza por actuar antes de pensar y por proteger con intensidad a su grupo.

♉ Tauro – Oso

Tauro encuentra su equivalente en el oso, símbolo de fortaleza y territorialidad. Aunque tranquilo, puede reaccionar con firmeza si siente que invaden su espacio.

♊ Géminis – Zorro

El zorro representa a Géminis por su curiosidad, adaptabilidad y agilidad mental. Observa, analiza y encuentra soluciones alternativas ante cualquier situación.

♋ Cáncer – Ciervo

Cáncer se vincula con el ciervo, un animal sensible y alerta. Su conexión emocional y capacidad de anticipar cambios lo definen.

♌ Leo – León

Leo se identifica con el león por su presencia dominante y necesidad de reconocimiento. Irradia seguridad y liderazgo natural.

♍ Virgo – Gato

Virgo se asocia con el gato por su carácter observador, selectivo y meticuloso. Analiza cada movimiento antes de actuar.

♎ Libra – Cisne

El cisne refleja la búsqueda de equilibrio de Libra. Representa elegancia exterior y fortaleza interna.

♏ Escorpio – Serpiente

Escorpio se conecta con la serpiente, símbolo de transformación e intensidad emocional. Es reservado y estratégico.

♐ Sagitario – Caballo

Sagitario encuentra su therian en el caballo, emblema de libertad y movimiento constante. Detesta las limitaciones.

♑ Capricornio – Cabra

La cabra representa la disciplina y perseverancia de Capricornio. Avanza con constancia hasta alcanzar sus metas.

♒ Acuario – Perro

Acuario se vincula con el perro por su lealtad e inteligencia. Se distingue por su visión distinta y sentido comunitario.

♓ Piscis – Búho

Piscis se asocia con el búho, animal introspectivo e intuitivo. Representa sensibilidad y conexión con el mundo interior.

La aparición de los therian ha dividido opiniones entre el resto de las personas/ChatGPT

Un fenómeno digital en expansión

Aunque estas asociaciones son recreativas, el fenómeno therian ha abierto debates en redes sociales sobre identidad y pertenencia. En México, algunos jóvenes han comenzado a reunirse en espacios públicos o crear comunidades digitales para compartir experiencias vinculadas a esta tendencia.


Por ahora, la relación entre signos zodiacales y therians se mantiene en el terreno del entretenimiento y la cultura pop digital.

