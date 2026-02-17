VIDEO: ¿Veterinario atendió a un therian que dijo ser perro? La historia que circula en redes

Un veterinario en Tijuana, Baja California, contó en un video que se volvió viral en TikTok cómo fue supuestamente su primera consulta con una persona que dijo identificarse como un animal -en este caso, un perro de raza Alaskan Malamute-. Su relato, cargado de ironía, generó reacciones encontradas y despertó más curiosisdad sobre la nueva tendencia de los "therian".

El supuesto paciente se identificaba como un perro de raza Alaskan Malamute. / iStock

Así fue la “consulta” que relató el veterinario

En el video compartido por el creador de contenido identificado como Kreibex, el veterinario describe que, en un día normal de trabajo, una persona entró a consulta sin mascota y respondió que “él era el animal” cuando se le preguntó para qué había acudido.

TikTok: Kreibex

Según el relato, el profesionista siguió la dinámica como si se tratara de una consulta veterinaria: hizo preguntas de rutina, habló de edad en “años caninos” y describió posibles síntomas. La historia escala a un desenlace exagerado cuando menciona que, por la edad equivalente, el paciente tenía deterioro y que “tuvo que dormirlo”.

El propio estilo del video sugiere que la narración está cargada de ironía y exageración, más cercana a un sketch o comentario sarcástico que a un reporte clínico real, aunque nunca se presenta como dramatización formal.

¿Qué es un "therian"?

El término therian proviene de therianthropy, una palabra con raíces griegas que alude a la idea de “bestia” y “ser humano”. Se usa para describir a personas que sienten una conexión significativa con alguna especie animal, ya sea emocional, espiritual o simbólica, y en algunos casos expresan esa identidad mediante comportamientos o estética.