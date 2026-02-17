Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Simulacro 2026: ¿Cómo activar la alerta sísmica en tu televisión?

La alerta sísmica puede activarse en televisores inteligentes para emitir avisos de sismo incluso cuando no estás viendo contenido. / ChatGPT
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:41 - 17 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Instalar la alerta sísmica en tu televisión te permite recibir avisos cruciales incluso cuando no estás viendo tu celular.

La alerta sísmica es un sistema de emergencia clave en México que brinda segundos vitales para proteger tu vida antes de que un movimiento telúrico de gran intensidad llegue a tu zona. Además de llegar a celulares y altavoces públicos, desde 2025 esta función también puede instalarse en televisores inteligentes para que suene sin importar lo que estés viendo y, en algunos casos, incluso cuando la pantalla está apagada.

La señal de alerta sísmica en televisión puede interrumpir la programación para advertir a los usuarios. / SASMEX

¿Qué necesitas para instalar la alerta sísmica en tu TV?

Para que la señal de emergencia llegue a tu pantalla, tu equipo debe cumplir con lo siguiente:

  • Ser una Smart TV con Android TV.

  • Tener conexión activa a internet.

  • Permanecer conectada a la corriente, incluso cuando esté apagada.

Instalar la alerta sísmica en tu Smart TV permite recibir notificaciones de emergencia en tiempo real. / iStock

¿Cómo instalar la Alerta Sísmica en la televisión?

  1. Conecta tu TV a internet desde el menú de ajustes.

  2. Abre la tienda de aplicaciones (Google Play Store) en tu pantalla.

  3. Busca la app oficial “SASSLA” y da clic en “Instalar”.

  4. Abre la aplicación e autoriza los permisos necesarios para que pueda emitir alertas.

  5. Verifica que el volumen esté activo para escuchar la alarma sísmica.

Tip: Una vez instalada, la app puede interrumpir cualquier contenido que estés viendo (TV abierta, cable o plataformas de streaming) y encender automáticamente la TV si se detecta un sismo, siempre que la pantalla esté enchufada.

Con una app compatible, tu televisor puede convertirse en un sistema adicional de aviso ante sismos. / Pixabay

Instalar la alerta sísmica en tu televisor es una medida preventiva sencilla que puede marcar la diferencia entre estar preparado o tomar decisiones sin aviso. No sólo te da segundos valiosos antes de un temblor, sino que también amplía la cobertura de seguridad para toda tu familia. Hazlo hoy mismo y mantente alerta.

Recibir la alerta sísmica en la TV ayuda a reaccionar con segundos de anticipación ante un movimiento fuerte. / X: @SasslaMx
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
11:30 VIDEO: ¿Veterinario atendió a un therian que dijo ser perro? La historia que circula en redes
11:26 ¿Llegará al Mundial 2026? Edson Álvarez es operado tras molestias en el tobillo
11:17 "Se tardó demasiado": Miguel Borja habló sobre su fichaje caído con Cruz Azul y el papel de Nicolás Larcamón
11:12 Los mejores memes de los Therians: La nueva tendencia en redes
11:03 Tigres se interesa por Dejan Joveljic actual jugador del Sporting de Kansas City
10:49 El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
10:44 VIDEO: Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron rescatados por Ejército tras ataque armado en Zacatecas
10:41 Simulacro 2026: ¿Cómo activar la alerta sísmica en tu televisión?
10:41 Miércoles de ceniza 2026: ¿Cuál es su significado y por qué es una tradición católica?
10:30 Christian Pulisic aparece en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
Tendencia
1
Futbol Santos Laguna despide a Francisco Rodríguez como su DT
2
Futbol "Somos valientes detrás de una máscara": Katia Itzel García habla sobre amenzas que ha recibido en redes sociales
3
Futbol ¡Uno más! Exjugador mexicano se opone a naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo quieren ir a un Mundial”
4
Contra Incendio en Nezahualcóyotl provoca humo en CDMX y agrava contingencia ambiental
5
Futbol Filtran posible jersey conmemorativo del Real Madrid por sus 125 años
6
Contra Precio del dólar hoy martes 17 de febrero: así abrió el tipo de cambio y así se vende en bancos
Te recomendamos
VIDEO: ¿Veterinario atendió a un therian que dijo ser perro? La historia que circula en redes
Contra
17/02/2026
VIDEO: ¿Veterinario atendió a un therian que dijo ser perro? La historia que circula en redes
¿Llegará al Mundial 2026? Edson Álvarez es operado tras molestias en el tobillo
Futbol
17/02/2026
¿Llegará al Mundial 2026? Edson Álvarez es operado tras molestias en el tobillo
"Se tardó demasiado": Miguel Borja habló sobre su fichaje caído con Cruz Azul y el papel de Nicolás Larcamón
Futbol
17/02/2026
"Se tardó demasiado": Miguel Borja habló sobre su fichaje caído con Cruz Azul y el papel de Nicolás Larcamón
Los mejores memes de los Therians: La nueva tendencia en redes
Contra
17/02/2026
Los mejores memes de los Therians: La nueva tendencia en redes
Tigres se interesa por Dejan Joveljic actual jugador del Sporting de Kansas City
Futbol
17/02/2026
Tigres se interesa por Dejan Joveljic actual jugador del Sporting de Kansas City
El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
Empelotados
17/02/2026
El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica