Simulacro 2026: ¿Cómo activar la alerta sísmica en tu televisión?

La alerta sísmica es un sistema de emergencia clave en México que brinda segundos vitales para proteger tu vida antes de que un movimiento telúrico de gran intensidad llegue a tu zona. Además de llegar a celulares y altavoces públicos, desde 2025 esta función también puede instalarse en televisores inteligentes para que suene sin importar lo que estés viendo y, en algunos casos, incluso cuando la pantalla está apagada.

La señal de alerta sísmica en televisión puede interrumpir la programación para advertir a los usuarios. / SASMEX

¿Qué necesitas para instalar la alerta sísmica en tu TV?

Para que la señal de emergencia llegue a tu pantalla, tu equipo debe cumplir con lo siguiente: Ser una Smart TV con Android TV .

Tener conexión activa a internet .

Permanecer conectada a la corriente, incluso cuando esté apagada.

Instalar la alerta sísmica en tu Smart TV permite recibir notificaciones de emergencia en tiempo real. / iStock

¿Cómo instalar la Alerta Sísmica en la televisión?

Conecta tu TV a internet desde el menú de ajustes. Abre la tienda de aplicaciones (Google Play Store) en tu pantalla. Busca la app oficial “SASSLA” y da clic en “Instalar”. Abre la aplicación e autoriza los permisos necesarios para que pueda emitir alertas. Verifica que el volumen esté activo para escuchar la alarma sísmica. Tip: Una vez instalada, la app puede interrumpir cualquier contenido que estés viendo (TV abierta, cable o plataformas de streaming) y encender automáticamente la TV si se detecta un sismo, siempre que la pantalla esté enchufada.

Con una app compatible, tu televisor puede convertirse en un sistema adicional de aviso ante sismos. / Pixabay

Instalar la alerta sísmica en tu televisor es una medida preventiva sencilla que puede marcar la diferencia entre estar preparado o tomar decisiones sin aviso. No sólo te da segundos valiosos antes de un temblor, sino que también amplía la cobertura de seguridad para toda tu familia. Hazlo hoy mismo y mantente alerta.