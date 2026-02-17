Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Apple alista evento del 4 de marzo: nueva Siri con IA, iPhone 17e en la mira

El iPhone 17e sería el nuevo modelo de gama de entrada dentro de la línea de smartphones de Apple./ Apple
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 11:54 - 17 febrero 2026
La presentación se llevará a cabo de forma presencial y virtual, reforzando el impacto global del anuncio

Apple confirmó que el próximo 4 de marzo realizará una presentación especial en la que se esperan importantes anuncios tanto en software como en hardware. La compañía comenzó a enviar invitaciones a medios de comunicación para lo que ha denominado una “experiencia Apple especial”, generando expectativa en la industria tecnológica.

De acuerdo con reportes de medios especializados como 9to5Mac y Apple Insider, el evento tendrá sedes en Nueva York (Estados Unidos), Shanghái (China) y Londres (Reino Unido), lo que apunta a una estrategia de alcance internacional. La presentación se llevará a cabo de forma presencial y virtual, reforzando el impacto global del anuncio.

La compañía enviará anuncios tanto de forma presencial como virtual, reforzando su estrategia global./ X

Una Siri renovada con inteligencia artificial

Aunque Apple no ha detallado oficialmente qué productos serán protagonistas, se espera que la empresa presente las primeras funciones de una versión renovada de Siri. Esta actualización estaría impulsada por inteligencia artificial y contaría con una colaboración con Google, cuya tecnología potenciaría el asistente digital.

Entre las posibles novedades se mencionan capacidades como contexto personal, que permitiría a Siri acceder a información almacenada en correos electrónicos, mensajes y calendario, así como una mayor conciencia en pantalla, es decir, la habilidad de comprender el contenido que el usuario está visualizando en su dispositivo.

Se espera que Apple presente una versión renovada de Siri impulsada por inteligencia artificial./ Pixabay

La integración de inteligencia artificial forma parte del enfoque reciente de Apple por fortalecer su ecosistema con herramientas más avanzadas de procesamiento y comprensión del lenguaje natural. También se anticipan anuncios relacionados con mejoras en conectividad y servicios en la nube, como posibles integraciones con iCloud.

Posibles novedades en iPhone, iPad y MacBook

En el apartado de hardware, las filtraciones y reportes compartidos por el periodista especializado en Apple de Bloomberg, Mark Gurman, apuntan al posible lanzamiento del iPhone 17e, que se perfilaría como un nuevo modelo de gama de entrada dentro de la compañía.

La nueva Siri podría incluir contexto personal y conciencia en pantalla para mejorar la interacción con el usuario./ Pixabay

Además, podrían presentarse nuevos modelos de iPad y actualizaciones en la línea MacBook. Los dispositivos integrarían procesadores de última generación Apple Silicon, junto con mejoras en autonomía de batería, rendimiento gráfico y compatibilidad con aplicaciones profesionales.

En el caso del iPhone 17e, se esperan mejoras en cámaras y procesadores, siguiendo la estrategia de Apple de alternar entre actualizaciones de diseño y mejoras internas en sus dispositivos. Por su parte, los nuevos iPad estarían enfocados en optimizar el desempeño gráfico y ampliar su potencial en entornos de trabajo y creatividad.

Apple realizará una “experiencia Apple especial” el próximo 4 de marzo con sedes en Nueva York, Shanghái y Londres./ Apple
