¿Doble Hoy No Circula para bicicletas durante contingencia ambiental en CDMX? Esto se sabe
La contingencia ambiental se mantiene en el Valle de México debido a la mala calidad del aire por ozono, lo cual ha provocado que se aplique el Doble Hoy No Circula, dejando a miles de automovilistas sin coche para transportarse.
Sin embargo, muchos no saben que también hay recomendaciones y riesgos para quienes usan bicicleta bajo estas condiciones ambientales.
El uso de la bicicleta se ha vuelto más que una moda; actualmente es una necesidad para millones de personas que se movilizan tanto en la Ciudad de México como en el resto de la Zona Metropolitana.
Y más aún cuando las autoridades restringen el uso de vehículos por contingencia ambiental, reduciéndose en un 20% el parque vehicular que circula diariamente por la CDMX.
¿Qué autos no circulan cuando hay contingencia ambiental?
Durante la activación de la contingencia ambiental, estas son las restricciones:
Holograma 2: No circulan ningún día durante la contingencia, incluyendo sábados.
Holograma 1: Se restringe la circulación de acuerdo con la terminación de placa (pares o nones) y el engomado específico del día.
Holograma 0 y 00: Dependiendo de la severidad, se restringen unidades con engomado específico (ej. azul, amarillo) o placas con terminación particular.
Vehículos foráneos: Generalmente, los vehículos foráneos o sin holograma son restringidos en su totalidad durante el Doble Hoy No Circula.
Motocicletas: Suelen estar exentas de las restricciones del Doble Hoy No Circula en Fase I.
Exentos: Vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica y aquellos con holograma "Exento" pueden circular.
¿Se puede usar bicicleta en contingencia ambiental?
Cuando se decreta contingencia ambiental, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) emite recomendaciones para la población, entre ellas:
Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre”.
Dentro de esas actividades puede incluirse el uso de la bicicleta.
Aunque en términos generales es una excelente opción para hacer ejercicio, expertos advierten que usarla durante una contingencia ambiental puede afectar la salud.
Riesgos para tu salud al andar en bicicleta
Al pedalear, tu ritmo respiratorio aumenta.
Eso provoca que inhales una mayor dosis de contaminantes, como ozono y partículas finas, directamente hacia los pulmones.
Efectos inmediatos:
Irritación de ojos, nariz y garganta.
Tos.
Dificultad para respirar.
A largo plazo:
Deterioro de la función pulmonar.
Inflamación de las vías respiratorias.
Mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.
Recomendaciones si necesitas usar bicicleta
Si no tienes otra opción y necesitas usarla para moverte, toma estas precauciones:
Baja la intensidad: No pedalees rápido para evitar agitar tu respiración.
Evita avenidas principales: Aléjate de las fuentes directas de emisión, como escapes de autos y camiones.
Usa protección: Aunque no filtran todo, un cubrebocas de alta eficiencia (como N95) puede ayudar con las partículas, pero no detiene gases como el ozono.
