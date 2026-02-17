Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Doble Hoy No Circula para bicicletas durante contingencia ambiental en CDMX? Esto se sabe

Aquí te decimos si puedes andar en bicicleta cuando hay contingencia ambiental/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 12:06 - 17 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La calidad del aire sigue siendo mala en todo el Valle de México, por lo que continúan las restricciones vehiculares

La contingencia ambiental se mantiene en el Valle de México debido a la mala calidad del aire por ozono, lo cual ha provocado que se aplique el Doble Hoy No Circula, dejando a miles de automovilistas sin coche para transportarse.


Sin embargo, muchos no saben que también hay recomendaciones y riesgos para quienes usan bicicleta bajo estas condiciones ambientales.


El uso de la bicicleta se ha vuelto más que una moda; actualmente es una necesidad para millones de personas que se movilizan tanto en la Ciudad de México como en el resto de la Zona Metropolitana.


Y más aún cuando las autoridades restringen el uso de vehículos por contingencia ambiental, reduciéndose en un 20% el parque vehicular que circula diariamente por la CDMX.

El uso de bicicleta se ha incrementado considerablemente en los últimos años/Pixabay

¿Qué autos no circulan cuando hay contingencia ambiental?

Durante la activación de la contingencia ambiental, estas son las restricciones:

  • Holograma 2: No circulan ningún día durante la contingencia, incluyendo sábados.

  • Holograma 1: Se restringe la circulación de acuerdo con la terminación de placa (pares o nones) y el engomado específico del día.

  • Holograma 0 y 00: Dependiendo de la severidad, se restringen unidades con engomado específico (ej. azul, amarillo) o placas con terminación particular.

  • Vehículos foráneos: Generalmente, los vehículos foráneos o sin holograma son restringidos en su totalidad durante el Doble Hoy No Circula.

  • Motocicletas: Suelen estar exentas de las restricciones del Doble Hoy No Circula en Fase I.

  • Exentos: Vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica y aquellos con holograma "Exento" pueden circular.

Autoridades mantienen la contingencia ambiental en todo el Valle de México/Pixabay

¿Se puede usar bicicleta en contingencia ambiental?

Cuando se decreta contingencia ambiental, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) emite recomendaciones para la población, entre ellas:

Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre”.

Dentro de esas actividades puede incluirse el uso de la bicicleta.


Aunque en términos generales es una excelente opción para hacer ejercicio, expertos advierten que usarla durante una contingencia ambiental puede afectar la salud.

Riesgos para tu salud al andar en bicicleta

Al pedalear, tu ritmo respiratorio aumenta.

Eso provoca que inhales una mayor dosis de contaminantes, como ozono y partículas finas, directamente hacia los pulmones.

Efectos inmediatos:

  • Irritación de ojos, nariz y garganta.

  • Tos.

  • Dificultad para respirar.

A largo plazo:

  • Deterioro de la función pulmonar.

  • Inflamación de las vías respiratorias.

  • Mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Cuando hay contingencia ambiental, se recomienda no hacer actividades físicas al aire libre/Pixabay

Recomendaciones si necesitas usar bicicleta

Si no tienes otra opción y necesitas usarla para moverte, toma estas precauciones:

  • Baja la intensidad: No pedalees rápido para evitar agitar tu respiración.

  • Evita avenidas principales: Aléjate de las fuentes directas de emisión, como escapes de autos y camiones.

  • Usa protección: Aunque no filtran todo, un cubrebocas de alta eficiencia (como N95) puede ayudar con las partículas, pero no detiene gases como el ozono.

Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
15:55 Doué impulsa remontada del PSG sobre el Mónaco en el principado
15:52 LA PROMESA DE MILITO A LAS CHIVAS
15:51 CAMPILLO SERÍA LA NOVEDAD DE LA CONVOCATORIA DEL TRI
15:47 Nicolás Ibáñez reconoce la exigencia de Cruz Azul: “Es uno de los clubes más grandes de México”
15:41 Ayuno intermitente no ayuda a bajar de peso como creías, revela estudio científico
15:32 Vinicius Jr. revela sus cuatro favoritos a ganar la Copa del Mundo y descarta a Brasil
15:23 Gabriel Milito no deja a Chivas pese a interés de Independiente de Argentina
15:20 Pachuca se despide de Jhonder Cádiz
14:57 Galatasaray sorprende a la Juventus y se enfila a Octavos de Champions
14:48 ¡No le pierden! Cruz Azul sube el precio de los boletos para el partido contra Chivas en el Clausura 2026
Tendencia
1
Futbol Santos Laguna despide a Francisco Rodríguez como su DT
2
Futbol "Somos valientes detrás de una máscara": Katia Itzel García habla sobre amenzas que ha recibido en redes sociales
3
Futbol ¡Uno más! Exjugador mexicano se opone a naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo quieren ir a un Mundial”
4
Contra Incendio en Nezahualcóyotl provoca humo en CDMX y agrava contingencia ambiental
5
Futbol Filtran posible jersey conmemorativo del Real Madrid por sus 125 años
6
Contra Precio del dólar hoy martes 17 de febrero: así abrió el tipo de cambio y así se vende en bancos
Te recomendamos
Doué impulsa remontada del PSG sobre el Mónaco en el principado
Futbol
17/02/2026
Doué impulsa remontada del PSG sobre el Mónaco en el principado
LA PROMESA DE MILITO A LAS CHIVAS
Futbol Nacional
17/02/2026
LA PROMESA DE MILITO A LAS CHIVAS
CAMPILLO SERÍA LA NOVEDAD DE LA CONVOCATORIA DEL TRI
Futbol Internacional
17/02/2026
CAMPILLO SERÍA LA NOVEDAD DE LA CONVOCATORIA DEL TRI
Nicolás Ibáñez fue presentado oficialmente como refuerzo de Cruz Azul | GINA SÁNCHEZ
Futbol
17/02/2026
Nicolás Ibáñez reconoce la exigencia de Cruz Azul: “Es uno de los clubes más grandes de México”
Ayuno intermitente no ayuda a bajar de peso como creías, revela estudio científico
Contra
17/02/2026
Ayuno intermitente no ayuda a bajar de peso como creías, revela estudio científico
Vinicius Jr en partido con la Selección de Brasil | MEXSPORT
Futbol Internacional
17/02/2026
Vinicius Jr. revela sus cuatro favoritos a ganar la Copa del Mundo y descarta a Brasil