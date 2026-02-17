¿Doble Hoy No Circula para bicicletas durante contingencia ambiental en CDMX? Esto se sabe

La contingencia ambiental se mantiene en el Valle de México debido a la mala calidad del aire por ozono, lo cual ha provocado que se aplique el Doble Hoy No Circula, dejando a miles de automovilistas sin coche para transportarse.



Sin embargo, muchos no saben que también hay recomendaciones y riesgos para quienes usan bicicleta bajo estas condiciones ambientales.



El uso de la bicicleta se ha vuelto más que una moda; actualmente es una necesidad para millones de personas que se movilizan tanto en la Ciudad de México como en el resto de la Zona Metropolitana.



Y más aún cuando las autoridades restringen el uso de vehículos por contingencia ambiental, reduciéndose en un 20% el parque vehicular que circula diariamente por la CDMX.