Ganaron la Premier League hace ocho años, ahora se hunden hacia la Tercera División

La victoria del Blackburn contra el Queens Park Rangers ha empujado al Leicester al puesto 22 de la tabla, un punto por detrás del Portsmouth, que ocupa una posición de salvación. Los 'Pompeys' podrían aumentar esa ventaja el martes si logran la victoria en su visita al Charlton.

Andy King, técnico de los Foxes en entrenamiento | X: @LCFC

Los 'Foxes', que descendieron de la Premier League la temporada pasada, también tienen dos partidos más que el Portsmouth. El pasado fin de semana fueron eliminados de la FA Cup tras perder en la prórroga contra el Southampton. Esto será al menos una preocupación menos para un equipo que esperaba un regreso rápido a la máxima categoría, como ocurrió hace dos temporadas. Sin embargo, a pesar de tener uno de los mayores presupuestos de la competición, se encuentran luchando por la permanencia para no caer a la League One, una división en la que no han jugado desde la temporada 2008-2009.

Una sanción empuja al Leicester a la zona de peligro

La situación actual del Leicester tampoco se ha visto favorecida por la sanción de seis puntos por incumplimiento de las normas financieras en la temporada 2023/2024. El club superó las pérdidas permitidas, no colaboró durante la investigación y no presentó a tiempo los informes financieros.

Además, el club del King Power Stadium no tiene un entrenador permanente después de despedir al español Martí Sifuentes hace tres semanas. Su puesto aún no ha sido cubierto, y Andy King ha dirigido al equipo en los últimos cuatro partidos. Después de 22 días buscando una solución permanente en el banquillo, King se ha convertido en el entrenador interino con más tiempo en el Leicester en más de dos décadas.

Foxes previo a juego de la Championship en el King Power Stadium | X: @LCFC

Al Leicester le quedan ahora 14 jornadas para retomar el rumbo y mantener su estatus. De lo contrario, sería una triste caída para un club que protagonizó la mayor sorpresa futbolística de este siglo: ganar la Premier League hace solo ocho años. Entonces se les pronosticaba una lucha por la permanencia, y terminaron por delante del Manchester City, Tottenham y otros.

Sin embargo, aunque no hace mucho tiempo, muchas cosas malas les han sucedido a los 'Foxes', que se enfrentan a una caída total.