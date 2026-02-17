Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Se viene el llamado? Duilio Davino confirma contacto con Álvaro Fidalgo rumbo a la Selección Mexicana

La FMF confirma contacto con Álvaro Fidalgo rumbo al Mundial | GINA SÁNCHEZ
La FMF confirma contacto con Álvaro Fidalgo rumbo al Mundial | GINA SÁNCHEZ
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 13:56 - 17 febrero 2026
La Federación Mexicana ve la posibilidad de convocar al español para la Fecha FIFA de marzo

Duilio Davino confirmó que existe contacto con Álvaro Fidalgo de cara a una posible convocatoria con la Selección Mexicana, en un contexto donde la planeación rumbo al duelo ante Portugal avanza sin contemplar escenarios alternativos.

Desde la dirigencia tricolor aseguran que el el Estadio Banorte mantiene claridad tanto en lo administrativo como en lo futbolístico.

Sisniega y Davino confirmaron la baja de Edson Álvarez | GINA SÁNCHEZ

Por su parte, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega, fue contundente al descartar cualquier cambio de sede o modificación logística para el partido ante el conjunto lusitano en el Estadio Banorte.

“El seguimiento nos indica que sí va a estar bien, en esa fecha estará, la tribuna y los espacios para el partido están listos, vamos a jugar, no hay plan b, no estamos viendo ningún escenario”, afirmó.
Sisniega confirmó que jugarán ante Portugal en el Estadio Banorte | GINA SÁNCHEZ

En el plano deportivo, Davino detalló la situación de Fidalgo, quien ya es elegible tras cumplir con los requisitos correspondientes.

Hemos estado en contacto con él, es un jugador que tiene un gran rendimiento, es mexicano, ya FIFA autoriza, después de dar el plazo, Álvaro quiere venir a jugar, está dentro de los jugadores que mencionamos, los 55, ya dependerá de Javier si lo convoca o no”, explicó el directivo.

Fidalgo quiere ser parte de la Selección Mexicana | GROSBY
Fidalgo quiere ser parte de la Selección Mexicana | GROSBY

Davino también reveló que actualmente existe un seguimiento puntual a un grupo de 55 jugadores, dentro de una etapa estratégica que busca garantizar disponibilidad y competencia interna. La intención es ampliar la baraja y fortalecer cada línea del equipo nacional.

“Tenemos un seguimiento de 55 jugadores, se viene toda la etapa para tener a los jugadores disponibles, nuevamente quiero agradecer a todos los clubes que nos apoyan con el plan, mano a mano, que nos dieron la posibilidad de darnos a los jugadores, muchas gracias a los clubes y a la liga que nos apoyaron en este plan”, agregó.

