¡ESTE 2026 DOMA EL “CABALLO DE FUEGO”, Y MUEVE LA ENERGÍA UNIVERSAL A TU FAVOR!

Febrero está lleno de movimiento y dinámica de cambio, se unen el poder del Eclipse Solar Anular (anillo de fuego) + Año Nuevo Chino este Martes 17, que entra a todo galope con la fuerza del Caballo de Fuego, y esto te abre la oportunidad de agudizar tu mirada interna, de mejorar la manera en que regulas tus pensamientos y emociones, y para acercarte estratégicamente hacia el destino que más te favorezca, moviendo la Tierra y el Cielo como tus aliados y protectores.

Por un lado el caballo de fuego representa un año de movimiento y de reinvención. Esto implica acción hacia afuera, decisiones rápidas y necesidad de avanzar si o sí.

LA ENERGÍA DE ESTA AÑO CHINO ES COMO DE UN CABALLO DESBOCADO, que pide libertad, impulso, viajes, cambio, liderazgo y visibilidad por lo que para que puedas domarlo considera: Elemento Fuego (Yang): Pasión, intensidad, carisma, “encender” proyectos requiere de tomar la iniciativa.

Cómo aprovecharlo: Moverte con propósito (plan + acción), lanzar o empujar proyectos, entrenar constancia (no solo velocidad).

Qué cuidar: Impulsividad, victimismo, sentimentalismo, tomar las cosas personales, pleitos por orgullo, exceso de agenda y burnout (mucho fuego = cansancio si no te regulas).

Cuándo empieza: El Año Nuevo Lunar 2026 inicia el 17 de febrero de 2026 y se extiende hasta inicios de 2027. Frase clave del Caballo de Fuego: “Avanzo con fuerza, pero con dirección.”

ENERGÉTICAMENTE…

Este año energético y reparador, debe ser aprovechado para la limpieza, el orden, intención, ajustes suaves pero determinantes, y el 17 de febrero es una gran ventana para hacer el ajuste anual completo independiente de cualquier ritual que hagas realizado al final 2025 o inicios de año 2026.

Cómo aprovechar este ciclo sin complicarte y preparar un shot de intenciones que se conviertan en un boost de conciencia más materialización:

Piensa en este periodo como un viaje del que regresarás siendo tú pero con mayor claridad, experiencia y sabiduría, osea, en una versión optimizada de tu ser. Pre-ciclo (17 de enero → 3-4 de febrero): limpiar, soltar, preparar terreno. Inicio Feng Shui (Li Chun – 4/17 de febrero): activar y colocar curas/ potenciadores. Inicio Lunar + Eclipse (17 de febrero): intención (acción consciente) + enfoque (acción responsable), pero con calma.

¿Qué SÍ hacer para dominar la carrera?

Depuración: Tira, dona, recicla. Recuerda que menos objetos = más flujo y más espacio para lo nuevo, para invitar a otros a entrar a tu vida y para el movimiento.

Repara lo pendiente: Fugas, focos, puertas que rechinan, cables, grietas. Energía “atorada” vive en lo descompuesto y roto.

Ordena la entrada (casa/oficina), clósets, archiveros y las esquinas: es la “boca del chi”. Que debe estar despejada, iluminada y agradable.

Elige 1–3 metas reales para 90 días: Salud, dinero, relaciones, proyectos. (No 20).

¿Qué debes evitar o postergar? (especialmente cerca de eclipse)

Astronómicamente, un eclipse es un evento común del cosmos; en lo simbólico y metafórico, mucha gente lo vive como etapa de cambios y revelaciones. En lo práctico podemos usarlo como un “boost de energía” que combina la psicología transpersonal con el inconsciente colectivo que utiliza el lenguaje de los símbolos y sensaciones: Evita en lo posible decisiones impulsivas “de vida o muerte” (renunciar sin un plan b, peleas definitivas o separaciones, compras de gran inversión, créditos y pedir préstamos personales o prestar sin garantías, firma de papeles ante notario, viajes en carretera nocturnos, apuestas, inversiones y especulaciones bursátiles y cirugías mayores) justo el día del eclipse.

Mejor úsalo para: Cerrar ciclos, revisar, simplificar, tomar descanso, pedir consejo o asesoría y elegir enfoque. En esta “temporada de eclipses” 2026 hay eclipse solar el 17 feb y eclipse lunar total el 3 mar, el primero más conectado al PODER y el segundo a las EMOCIONES Y LOS VÍNCULOS.

ES HORA DE MOVER LA ENERGÍA UNIVERSAL A TU FAVOR CON EL FENG SHUI O EL ARTE DE LA ARMONIZACIÓN

Así como tu cuerpo somatiza tus pensamientos y emociones provocando desequilibrio y enfermedad, también los espacios en que habitas o laboras manifiestan el tipo de energía que circula, fluye o se estanca y que está relacionado con tu intención y poder personal.

El FENSHUI es una forma práctica de ordenar y armonizar tu casa y oficina para que la energía (CHI) te favorezca a los que habitan ese entorno. En otras palabras, TU ESPACIO TE INFLUYE, y cuando ajustas la luz, el orden, la distribución, los colores y elementos, tu mente se calma y tu cuerpo se regula.

Es igual cuando ajustas tu alimentación, actividades físicas, descanso, la manera en que te arreglas y tus vínculos que influyen en tus estados de ánimo y salud integral. Tu habitación, casa, oficina, incluso tu auto, y bienestar/malestar personal son una proyección de tu armonía interna.

Aquí no es casual ni una fuga de agua, la avería del auto, el dolor de espalda o la alergia a un alimento, mucho menos se debe pasar por alto la sensación de rechazo hacia un lugar o a una persona que pueden ser señales de alerta que te previenen de una mala experiencia. Bien dicen que el INSTINTO NO SE EQUIVOCA Y LA ENERGÍA ES SU LENGUAJE.

En el Fengshui se toman en cuenta los aspectos tanto Celestiales, o sea, del cosmos, como los Elementales, o sea de la Tierra. Los planetas y estrellas se mueven cada año y esto impacta en la influencia que tienen en la Naturaleza y en los Seres Vivos, mayormente en los Humanos en su elemento aire que son los pensamientos, y en elemento Fuego que tiene que ver con el carácter, así como en el Elemento Agua con las emociones y Tierra con la capacidad de materializar y actuar.

El nombre de “Estrellas Voladoras” es la metáfora de ese plano o mapa celestial que cada año cambia su ruta e impacto, por lo que en el 2026 el mapa general se aplica a lo que pasará en cada área y aspecto de la vida así como mencionaré brevemente las curas o “los objetos de poder” que puedes colocar fácilmente en espacios y ambientes para incrementar la energía favorecedora y minimizar la energía negativa del año.

MAPA GENERAL DEL FENGSHUI Y LAS 9 ZONAS DE PODER PARA CASA Y OFICINA

Traza un mapa de tu casa (por nivel), departamento u oficina. Divídelo en 9 zonas iguales como si fuera un rectángulo aunque el diseño real sea circular, ovalado o asimétrico y a partir de donde tengas la puerta de entrada el extremo superior derecho de tu mapa independientemente de la habitación que ahí se encuentre o si es solo una habitación o despacho igual se divide en 9 y cada área corresponde a una zona en especial.

En este caso de esquina superior derecha representa el amor y las relaciones, la parte central superior la fama o reputación (es el único lugar de la casa donde se pueden poner picos, cactus, pirámides, triángulos, objetos de elemento fuego para ayudar a elevar la fama y proteger de la mala reputación), la izquierda superior el dinero y poder, la parte central derecha la creatividad, el centro tiene que ver con la salud física y emocional, la parte central izquierda con la familia, la parte inferior izquierda con los nuevos conocimientos, el centro inferior con la profesión y el trabajo y la inferior derecha con los protectores o benefactores sean visibles o no (patrocinadores, clientes, ángeles, divinidades, personas queridas que trascendieron, socios, etc. En este lugar se puede poner un altar).

CURAS O ELEMENTOS DE PODER PARA POTENCIALIZAR O PARA PROTEGER!

Para 2026, muchas escuelas sitúan la estrella #1 en el centro del año. Resumen por sector (2026) y las estrellas que más favorecen salud, dinero, amor, marca personal por zona y las áreas donde hay que tener cuidado por temas de robos, enfermedad o traición:

Centro – #1 (positivo): avances, nuevas oportunidades. Activa: luz, orden, movimiento suave.

Noroeste – #2 (negativo: salud/cansancio): Cura: metal (objetos metálicos, campana metálica, tonos blanco/gris). Evita fuego fuerte.

Oeste – #3 (negativo: discusiones): Cura: fuego suave (lámpara, tonos rojos/rosas discretos). Evita exceso de agua.

Noreste – #4 (positivo: romance/estudio): Activa: madera/agua suave (plantas sanas, tonos verdes/azules suaves), buen escritorio para estudiar/crear.

Sur – #5 (negativo: accidentes/obstáculos, el más delicado): Cura: metal fuerte y poca actividad. Evita obras, perforaciones y ruido aquí.

Norte – #6 (positivo: ayudas, mentores, autoridad): Activa: metal (orden, objetos metálicos bonitos, símbolos de apoyo).

Suroeste – #7 (negativo: robos, chismes, pérdidas): Cura: agua (azul/negro, elemento agua simbólico). Refuerza seguridad (cerraduras, contraseñas).

Este – #8 (positivo: recursos/dinero estable): Activa: tierra y fuego suave (cerámica, tonos tierra, buena iluminación).

Sureste – #9 (muy positivo en Periodo 9: expansión/visibilidad): Activa: madera que alimenta fuego (plantas sanas, luz, movimiento). Ideal para marketing, ventas, reputación.



Importante: esto es el mapa anual general. En Feng Shui real también influyen el plano, la orientación exacta (brújula), el periodo de la casa y las estrellas mensuales. Aun así, este resumen sirve muchísimo para un ajuste “claro y útil”.

Cómo hacer el ajuste en casa y oficina (en 30–60 min):

1) Prioriza 3 cosas Sur (#5): calma + metal + nada de obras.

Noroeste (#2): metal + descanso (si es dormitorio, cuida el sueño).

Sureste (#9) y Este (#8): activa con luz, orden y uso frecuente.

2) Regla de oro: “menos es más” Una cura potente no es “llenar de cosas”, es colocar 1–2 elementos correctos y mantener el área limpia y funcional.

3) Si no sabes tus direcciones exactas: Usa una brújula (móvil sirve, pero mejor si confirmas con una real).

Divide el espacio en 8 sectores + centro.

Aplica lo básico: metal en #5 y #2, fuego suave en #3, agua en #7, activa #8 y #9.

Los 9 aspectos de la vida (Bagua) para que “fluya todo mejor”

Asociación (general): Dinero/Prosperidad (SE) → activa #9 (2026) con luz, plantas sanas, orden financiero. Fama/Reconocimiento (S) → en 2026 cae #5: aquí la estrategia es proteger y evitar exceso (no hagas grandes obras). Amor/Pareja (SW) → cuida #7 con agua simbólica + comunicación limpia. Familia/Salud del linaje (E) → activa #8 con armonía, comidas ordenadas, estabilidad. Salud/Equilibrio (Centro) → #1: airea, ilumina, mantén “ligero”. Creatividad/Hijos (W) → #3: baja el tono de conflicto; crea un rincón creativo sin tensión. Conocimiento/Espiritualidad (NE) → #4: excelente para meditar, estudiar, escribir, terapia. Carrera/Misión (N) → #6: pide apoyo, mentoría, estructura y disciplina. Ayudas/Viajes (NW) → #2: aquí la clave es cuidarte (energía, salud, agenda realista).

Frases de poder (para repetir del 17 de enero al 17 de febrero)

“Suelto lo que pesa. Me quedo con lo que suma.”

“Mi casa y mi oficina sostienen mi bienestar y mi prosperidad.”

“Elijo claridad, orden y enfoque: eso abre caminos.”

“Protejo mi energía. Actúo con calma y decisión.”

“Lo que hago hoy mejora mis próximos 90 días.”

Mini ritual sencillo para el 17 de Febrero o reforzarlo en lunas nuevas o crecientes:

Abre ventanas 9 minutos. Limpia la entrada y el centro. Escribe 3 cosas que cierras + 3 que inicias. Ordena tu escritorio (o un cajón clave). Enciende una luz bonita 1 hora en el área donde trabajas/creas. Toca campanas o pon mantras y música con instrumentos Procura agradecer con flores naturales y reconoce todo lo que tienes y has logrado Repite tu nombre completo en voz alta y bendícelo

Aunque también influye la energía de las personas con las que vives y colaboras, así como de las mascotas, vecinos y visitas, por ahora enfócate en armonizar la tuya para que seas fuente de inspiración y motor de cambio que impulse a los demás a un destino de autorrealización y éxito!