Contra

¡ESTE 2026 DOMA EL “CABALLO DE FUEGO”, Y MUEVE LA ENERGÍA UNIVERSAL A TU FAVOR!

Febrero está lleno de movimiento y dinámica de cambio. / iStock
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 13:49 - 17 febrero 2026
Por Mónica Castilla.

Febrero está lleno de movimiento y dinámica de cambio, se unen el poder del Eclipse Solar Anular (anillo de fuego) + Año Nuevo Chino este Martes 17, que entra a todo galope con la fuerza del Caballo de Fuego, y esto te abre la oportunidad de agudizar tu mirada interna, de mejorar la manera en que regulas tus pensamientos y emociones, y para acercarte estratégicamente hacia el destino que más te favorezca, moviendo la Tierra y el Cielo como tus aliados y protectores.

Por un lado el caballo de fuego representa un año de movimiento y de reinvención. Esto implica acción hacia afuera, decisiones rápidas y necesidad de avanzar si o sí.

LA ENERGÍA DE ESTA AÑO CHINO ES COMO DE UN CABALLO DESBOCADO, que pide libertad, impulso, viajes, cambio, liderazgo y visibilidad por lo que para que puedas domarlo considera:

  • Elemento Fuego (Yang): Pasión, intensidad, carisma, “encender” proyectos requiere de tomar la iniciativa. 

  • Cómo aprovecharlo: Moverte con propósito (plan + acción), lanzar o empujar proyectos, entrenar constancia (no solo velocidad). 

  • Qué cuidar: Impulsividad, victimismo, sentimentalismo, tomar las cosas personales, pleitos por orgullo, exceso de agenda y burnout (mucho fuego = cansancio si no te regulas). 

  • Cuándo empieza: El Año Nuevo Lunar 2026 inicia el 17 de febrero de 2026 y se extiende hasta inicios de 2027. 

Frase clave del Caballo de Fuego: “Avanzo con fuerza, pero con dirección.”

ENERGÉTICAMENTE…

Este año energético y reparador, debe ser aprovechado para la limpieza, el orden, intención, ajustes suaves pero determinantes, y el 17 de febrero es una gran ventana para hacer el ajuste anual completo independiente de cualquier ritual que hagas realizado al final 2025 o inicios de año 2026.

Cómo aprovechar este ciclo sin complicarte y preparar un shot de intenciones que se conviertan en un boost de conciencia más materialización:

Piensa en este periodo como un viaje del que regresarás siendo tú pero con mayor claridad, experiencia y sabiduría, osea, en una versión optimizada de tu ser.

  1. Pre-ciclo (17 de enero → 3-4 de febrero): limpiar, soltar, preparar terreno.

  2. Inicio Feng Shui (Li Chun – 4/17 de febrero): activar y colocar curas/ potenciadores. 

  3. Inicio Lunar + Eclipse (17 de febrero): intención (acción consciente) + enfoque (acción responsable), pero con calma. 

¿Qué SÍ hacer para dominar la carrera?

  • Depuración: Tira, dona, recicla. Recuerda que menos objetos = más flujo y más espacio para lo nuevo, para invitar a otros a entrar a tu vida y para el movimiento.

  • Repara lo pendiente: Fugas, focos, puertas que rechinan, cables, grietas. Energía “atorada” vive en lo descompuesto y roto.

  • Ordena la entrada (casa/oficina), clósets, archiveros y las esquinas: es la “boca del chi”. Que debe estar despejada, iluminada y agradable.

  • Elige 1–3 metas reales para 90 días: Salud, dinero, relaciones, proyectos. (No 20).

¿Qué debes evitar o postergar? (especialmente cerca de eclipse)

Astronómicamente, un eclipse es un evento común del cosmos; en lo simbólico y metafórico, mucha gente lo vive como etapa de cambios y revelaciones. En lo práctico podemos usarlo como un “boost de energía” que combina la psicología transpersonal con el inconsciente colectivo que utiliza el lenguaje de los símbolos y sensaciones:

  • Evita en lo posible decisiones impulsivas “de vida o muerte” (renunciar sin un plan b, peleas definitivas o separaciones, compras de gran inversión, créditos y pedir préstamos personales o prestar sin garantías, firma de papeles ante notario, viajes en carretera nocturnos, apuestas, inversiones y especulaciones bursátiles y cirugías mayores) justo el día del eclipse.

  • Mejor úsalo para: Cerrar ciclos, revisar, simplificar, tomar descanso, pedir consejo o asesoría y elegir enfoque. 

En esta “temporada de eclipses” 2026 hay eclipse solar el 17 feb y eclipse lunar total el 3 mar, el primero más conectado al PODER y el segundo a las EMOCIONES Y LOS VÍNCULOS.

ES HORA DE MOVER LA ENERGÍA UNIVERSAL A TU FAVOR CON EL FENG SHUI O EL ARTE DE LA ARMONIZACIÓN

Así como tu cuerpo somatiza tus pensamientos y emociones provocando desequilibrio y enfermedad, también los espacios en que habitas o laboras manifiestan el tipo de energía que circula, fluye o se estanca y que está relacionado con tu intención y poder personal.

El FENSHUI es una forma práctica de ordenar y armonizar tu casa y oficina para que la energía (CHI) te favorezca a los que habitan ese entorno. En otras palabras, TU ESPACIO TE INFLUYE, y cuando ajustas la luz, el orden, la distribución, los colores y elementos, tu mente se calma y tu cuerpo se regula.

Es igual cuando ajustas tu alimentación, actividades físicas, descanso, la manera en que te arreglas y tus vínculos que influyen en tus estados de ánimo y salud integral. Tu habitación, casa, oficina, incluso tu auto, y bienestar/malestar personal  son una proyección de tu armonía interna. 

Aquí no es casual ni una fuga de agua, la avería del auto, el dolor de espalda o la alergia a un alimento, mucho menos se debe pasar por alto la sensación de rechazo hacia un lugar o a una persona que pueden ser señales de alerta que te previenen de una mala experiencia. Bien dicen que el INSTINTO NO SE EQUIVOCA Y LA ENERGÍA ES SU LENGUAJE.

En el Fengshui se toman en cuenta los aspectos tanto Celestiales, o sea, del cosmos, como los Elementales, o sea de la Tierra. Los planetas y estrellas se mueven cada año y esto impacta en la influencia que tienen en la Naturaleza y en los Seres Vivos, mayormente en los Humanos en su elemento aire que son los pensamientos, y en elemento Fuego que tiene que ver con el carácter, así como en el Elemento Agua con las emociones y Tierra con la capacidad de materializar y actuar. 

El nombre de “Estrellas Voladoras” es la metáfora de ese plano o mapa celestial que cada año cambia su ruta e impacto, por lo que en el 2026 el mapa general se aplica a lo que pasará en cada área y aspecto de la vida así como mencionaré brevemente las curas o “los objetos de poder” que puedes colocar fácilmente en espacios y ambientes para incrementar la energía favorecedora y minimizar la energía negativa del año.

MAPA GENERAL DEL FENGSHUI Y LAS 9 ZONAS DE PODER PARA CASA Y OFICINA

Traza un mapa de tu casa (por nivel), departamento u oficina. Divídelo en 9 zonas  iguales como si fuera un rectángulo aunque el diseño real sea circular, ovalado o asimétrico y a partir de donde tengas la puerta de entrada el extremo superior derecho de tu mapa independientemente de la habitación que ahí se encuentre o si es solo una habitación o despacho igual se divide en 9 y  cada área corresponde a una zona en especial.

En este caso de esquina superior derecha representa el amor y las relaciones, la parte central superior la fama o reputación (es el único lugar de la casa donde se pueden poner picos, cactus, pirámides, triángulos, objetos de elemento fuego para ayudar a elevar la  fama y proteger de la mala reputación), la izquierda superior el dinero y poder, la parte central derecha la creatividad, el centro tiene que ver con la salud física y emocional, la parte central izquierda con la familia, la parte inferior izquierda con los nuevos conocimientos, el centro inferior con la profesión y el trabajo y la inferior derecha con los protectores o benefactores sean visibles o no (patrocinadores, clientes, ángeles, divinidades, personas queridas que trascendieron, socios, etc. En este lugar se puede poner un altar).

CURAS O ELEMENTOS DE PODER PARA POTENCIALIZAR O PARA PROTEGER!

Para 2026, muchas escuelas sitúan la estrella #1 en el centro del año. 

Resumen por sector (2026) y las estrellas que más favorecen salud, dinero, amor, marca personal por zona y las áreas donde hay que tener cuidado por temas de robos, enfermedad o traición:

  • Centro – #1 (positivo): avances, nuevas oportunidades.

    • Activa: luz, orden, movimiento suave.

  • Noroeste – #2 (negativo: salud/cansancio):

    • Cura: metal (objetos metálicos, campana metálica, tonos blanco/gris). Evita fuego fuerte.

  • Oeste – #3 (negativo: discusiones):

    • Cura: fuego suave (lámpara, tonos rojos/rosas discretos). Evita exceso de agua.

  • Noreste – #4 (positivo: romance/estudio):

    • Activa: madera/agua suave (plantas sanas, tonos verdes/azules suaves), buen escritorio para estudiar/crear.

  • Sur – #5 (negativo: accidentes/obstáculos, el más delicado):

    • Cura: metal fuerte y poca actividad. Evita obras, perforaciones y ruido aquí.

  • Norte – #6 (positivo: ayudas, mentores, autoridad):

    • Activa: metal (orden, objetos metálicos bonitos, símbolos de apoyo).

  • Suroeste – #7 (negativo: robos, chismes, pérdidas):

    • Cura: agua (azul/negro, elemento agua simbólico). Refuerza seguridad (cerraduras, contraseñas).

  • Este – #8 (positivo: recursos/dinero estable):

    • Activa: tierra y fuego suave (cerámica, tonos tierra, buena iluminación).

  • Sureste – #9 (muy positivo en Periodo 9: expansión/visibilidad):

    • Activa: madera que alimenta fuego (plantas sanas, luz, movimiento). Ideal para marketing, ventas, reputación.

Importante: esto es el mapa anual general. En Feng Shui real también influyen el plano, la orientación exacta (brújula), el periodo de la casa y las estrellas mensuales. Aun así, este resumen sirve muchísimo para un ajuste “claro y útil”.

Cómo hacer el ajuste en casa y oficina (en 30–60 min):

1) Prioriza 3 cosas

  • Sur (#5): calma + metal + nada de obras.

  • Noroeste (#2): metal + descanso (si es dormitorio, cuida el sueño).

  • Sureste (#9) y Este (#8): activa con luz, orden y uso frecuente.

2) Regla de oro: “menos es más”

Una cura potente no es “llenar de cosas”, es colocar 1–2 elementos correctos y mantener el área limpia y funcional.

3) Si no sabes tus direcciones exactas:

  • Usa una brújula (móvil sirve, pero mejor si confirmas con una real).

  • Divide el espacio en 8 sectores + centro.

  • Aplica lo básico: metal en #5 y #2, fuego suave en #3, agua en #7, activa #8 y #9.

Los 9 aspectos de la vida (Bagua) para que “fluya todo mejor”

Asociación (general):

  1. Dinero/Prosperidad (SE) → activa #9 (2026) con luz, plantas sanas, orden financiero.

  2. Fama/Reconocimiento (S) → en 2026 cae #5: aquí la estrategia es proteger y evitar exceso (no hagas grandes obras).

  3. Amor/Pareja (SW) → cuida #7 con agua simbólica + comunicación limpia.

  4. Familia/Salud del linaje (E) → activa #8 con armonía, comidas ordenadas, estabilidad.

  5. Salud/Equilibrio (Centro) → #1: airea, ilumina, mantén “ligero”.

  6. Creatividad/Hijos (W) → #3: baja el tono de conflicto; crea un rincón creativo sin tensión.

  7. Conocimiento/Espiritualidad (NE) → #4: excelente para meditar, estudiar, escribir, terapia.

  8. Carrera/Misión (N) → #6: pide apoyo, mentoría, estructura y disciplina.

  9. Ayudas/Viajes (NW) → #2: aquí la clave es cuidarte (energía, salud, agenda realista).

Frases de poder (para repetir del 17 de enero al 17 de febrero)

  • “Suelto lo que pesa. Me quedo con lo que suma.”

  • “Mi casa y mi oficina sostienen mi bienestar y mi prosperidad.”

  • “Elijo claridad, orden y enfoque: eso abre caminos.”

  • “Protejo mi energía. Actúo con calma y decisión.”

  • “Lo que hago hoy mejora mis próximos 90 días.”

Mini ritual sencillo para el 17 de Febrero o reforzarlo en lunas nuevas o crecientes:

  1. Abre ventanas 9 minutos.

  2. Limpia la entrada y el centro.

  3. Escribe 3 cosas que cierras + 3 que inicias.

  4. Ordena tu escritorio (o un cajón clave).

  5. Enciende una luz bonita 1 hora en el área donde trabajas/creas.

  6. Toca campanas o pon mantras y música con instrumentos

  7. Procura agradecer con flores naturales y reconoce todo lo que tienes y has logrado

  8. Repite tu nombre completo en voz alta y bendícelo

Aunque también influye la energía de las personas con las que vives y colaboras, así como de las mascotas, vecinos y visitas, por ahora enfócate en armonizar la tuya para que seas fuente de inspiración y motor de cambio que impulse a los demás a un destino de autorrealización y éxito!

ESO ES TOMAR LAS RIENDAS DE TU VIDA Y DOMAR EL CABALLO DE FUEGO SIENDO UN JINETE QUE CABALGA HACIA UN DESTINO DE CRECIMIENTO Y SABIDURÍA INTERNA!

