Galatasaray sorprende a la Juventus y se enfila a Octavos de Champions

Con un partido electrizante se abrió el telón de los Playoffs de la Champions League, en el Ali Sami Yen Sports Comple el Galatasaray sorprendió a la Juventus y puso. La Vecchi Signora quiso oponer resistencia; sin embargo, el ataque turco se destapó y terminó propinando una goleada de 5-2.

Gabriel Sara abriría el marcador después de tomar un balón suelto en lindero del área gran para enpalmar con el zapato izquierdo y poner el primer en la cuenta; pero, cuando todavía los locales no terminaban de celebrar aparecería Koopmeiners para aprovechar una segunda juagda y definir.

La Vecchia Signoria se avecinaría y pasadita la media hora un fogonazo de Koopmeiners haría estremer el arco rival para firmar su doblete de la tarde, y todo indicaba que los italianos se enfilarían a una tranquila victoria, en la segunda parte los turcos no perdonarían.

Galatasaray golea a la Juventus l AP

¿Cómo fue la reacción de Galatasaray?

Tan solo tres minutos transcurrían en el complemento cuando Noa Lang no desaprovecharía un esférico que de¡ajaba a merced el guardameta para empatar los cartones. Davinson Sánchez al 60 haría realidad la voltereta local con el desvío tras un tiro libre por la punta de la derecha.

Al 66’ Juan Cabal se llevaría la segunda tarjeta amarilla tras un jalón a Baris Yilmaz quien también le dejó el codo sobre el rostro, el colegiado decidió mandarlo a las regaderas, esta situación provocaría que le llenaran la canasta a los italianos que se quedan sin uno menos.

Galatasaray vs Juventus en la Ida de Playoffs l AP

En el minuto 74 un desatención en la zona defensiva haría que Noa Lang sellara su segundo a su cuenta, el ataque turco continuaría y cuando entraba la parte final del encuentro un ataque descomunal dejaría un potente disparo cruzado de Boy venciendo la puerta.

Noa Lang del Galatasaray l AP

Galatasaray ganó su quinto partido de sus últimos seis. Los turcos llegan tras golear al Eyupspor 5-1 en la Superliga, 3-1 al Rizespor, superaron al Istanbulspor 3-1 en la Copa y al Kayserispor 4-0 en liga. Su única derrota reciente fue ante el Manchester City por 2-0 en competencia europea.