Futbol

Con gol y pelea, Vinicius 'se roba' el show en la victoria de Real Madrid ante Benfica en Champions League

Jugadores de Real Madrid celebran con Vinicius su gol ante Benfica en Champions League | AP
Jugadores de Real Madrid celebran con Vinicius su gol ante Benfica en Champions League | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 16:13 - 17 febrero 2026
El brasileño le dio la ventaja a los Merengues en el partido de ida de los Playoffs del torneo de la UEFA

De la celebración a la frustración en cuestión de segundos. Vinicius Jr hizo lo necesario para convertirse en la figura de Real Madrid en la visita a Benfica, en el partido de ida de los Playoffs de la Champions League. Sin embargo, el brasileño terminó amonestado, molesto e involucrado en una nueva polémica por supuestos insultos racistas por parte de un rival.

Fue al minuto 52, poco después del tanto de la ventaja para los Merengues, que el silbante Francois Letexier detuvo el partido en el Estádio da Luz, luego de que Vinicius acusó a Gianluca Prestianni de decirle "mono" y otros insultos racistas. El atacante argentino, por su parte, negó las acusaciones, por lo que puso en juego su palabra contra la del brasileño. Y a falta de una repetición clara, pues el jugador de Benfica se tapó la boca con la playera, no se pudo confirmar lo ocurrido.

Vinicius se enfrenta a Gianluca Prestianni en el compromiso entre Benfica y Real Madrid | AP
Vinicius se enfrenta a Gianluca Prestianni en el compromiso entre Benfica y Real Madrid | AP

Vinicius se negó a reanudar las acciones de inmediato y los jugadores, tanto en la banca como en el campo, y algunos integrantes del cuerpo técnico, se enfrascaron en un conato de bronca. Incluso José Mourinho tuvo un intercambio con el brasileño, que después de un rato se tranquilizó y el juego se reanudó después de casi diez minutos detenido.

Mourinho intenta tranquilizar a Vinicius en el partido entre Benfica y Real Madrid | AP
Mourinho intenta tranquilizar a Vinicius en el partido entre Benfica y Real Madrid | AP

El show de Vinicius en el triunfo de Real Madrid ante Benfica

Si bien la UEFA tendrá que investigar lo ocurrido e imponer las sanciones correspondientes si las hay, el atacante brasileño de Real Madrid no fue tan solo una víctima en la polémica. Apenas hizo el primer y único gol del partido, luego de un par de fallidos intentos en el primer tiempo, Vinicius corrió al banderín del córner y realizó un baile que, para la afición y algunos jugadores de Benfico resultó provocativo; de hecho el árbitro central amonestó al atacante por tardarse en su celebración.

Esta situación precedió el enfrentamiento de Vini con Prestianni y le quitó el foco al gran gol que el brasileño anotó apenas en la reanudación del partido. Tras incorporar por la banda izquierda, recortó hacia el centro y en cuanto ingresó al área sacó un disparo al ángulo izquiero del arco rival, inalcanzable para Anatoli Trubin, que en el primer tiempo tuvo un par de intervenciones que mantuvo el empate sin goles.

Jugadores de Real Madrid celebran el gol de Vinicius ante Benfica | AP
Jugadores de Real Madrid celebran el gol de Vinicius ante Benfica | AP

A pesar de que Benfica tuvo un inicio intenso en los primeros diez minutos, poco a poco Real Madrid tomó el control del encuentro y terminó el primer tiempo volcado sobre el arco del ucraniano, que al 45' evitó el tanto de Arda Guler con una atajada a una mano. No obstante, cinco minutos después de iniciada la segunda mitad no pudo hacer nada ante la magistral acción de Vinicius, que sentenció el triunfo 0-1 para el conjunto blanco, que por primera vez en su historia venció como visitante a Benfica y que ahora tomó una importante ventaja en la eliminatoria.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Benfica y Real Madrid?

El compromiso en el Estadio Santiago Bernabéu, donde los Merengues tratarán de sellar su clasificación a Octavos de Final, está programado para el miércoles 25 de febrero a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). Con el triunfo de este martes en Portugal, al equipo de Arbeloa le basta el empate por cualquier marcador para avanzar, mientras que las Águilas necesitan al menos el triunfo por diferencia de un gol para mandar a tiempo extra.

Previo a este juego definitorio, Real Madrid visitará a Osasuna el sábado 21 de febrero a las 11:30 horas, con el objetivo de mantener el liderato de LaLiga. Mientras que ese mismo día Benfica tendrá actividad en la Primeira Liga, como local ante AVS, con miras a acercarse a Sporting Lisboa en el segundo lugar de la tabla; dicho encuentro está programado para las 12:00 horas.

