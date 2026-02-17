¡Contra todo y contra todos! En Barcelona explotan contra el arbitraje, pero aseguran que ganarán LaLiga

LaLiga tiene nuevo líder, pero con mucha controversia. La victoria de Real Madrid contra la Real Sociedad y la derrota de Barcelona ante Girona en la Jornada 24 le permitió a los Merengues colocarse en la primera posición de la clasificación, con dos puntos de ventaja sobre los culés. Sin embargo, ambos encuentros se vieron manchados por la polémica arbitral y reabre la discusión sobre si busca favorecer a alguno de los dos clubes.

En el caso del Barça, fue en el tanto de la remontada por parte de Girona que se dio el debate arbitral, pues un pisotón de Claudio Echeverri dejó fuera de la jugada a Jules Koundé, que al quedarse tendido no pudo evitar el disparo de Fran Beltrán. Y aunque el director técnico Hansi Flick evitó hablar del tema para que no sonara a pretexto en la derrota, Joan Laporta, que busca la reelección como presidente, sí se quejó de lo ocurrido.

¿Qué dijo Laporta sobre la derrota de Barcelona ante Girona?

El presidente saliente comenzó su campaña electoral con la promesa de que el equipo catalán ganará nuevamente LaLiga a pesar de todas las adversidades que se presenten. "Deportivamente y extradeportivamente, hay gente que no quiere que ganemos la Liga. Pero estoy seguro de que la ganaremos. Todo gran equipo tiene un bajón, pero es evidente que algunos lo aprovechan para intentar hundirnos".

"Será una Liga contra todo y contra todos, pero tenemos un tesoro en el vestuario magistralmente construido por Deco y dirigido por Flick. Conozco el talante del vestuario, he hablado con ellos y están motivados para revertir la situación", aseguró Laporta, quien enfatizó que hay colectivos que " que lo quieren someter y dominar a 600 kilómetros de distancia" que hacen campañas de desprestigio institucional, pero aseguró que eso no los detendrá.

Jugadores de Barcelona en lamento tras la derrota contra Girona | AP

Recordó que en los últimos cinco años, desde su regreso a la presidencia tras la dimisión de Josep María Bartomeu en 2020, el equipo varonil ha ganado dos títulos de liga, dos de Copa del Rey y dos más en la Supercopa de España, por lo que pidió mantener la confianza. "Las últimas tres finales que hemos jugado las hemos ganado al Madrid. Y os puedo asegurar que da mucho gusto ganárselas".

"Es importante confiar en Flick y en el equipo. Hay una simbiosis de jugadores formados en casa y de futbolistas que han venido de otras culturas que funciona a las mil maravillas. Revertiremos esta situación", y por último mandó un último mensaje al arbitraje, al asegurar que el pisotón sobre Koundé en el juego ante Girona fue "una falta muy clara".

Joan Laporta con los jugadores del Barcelona y la Supercopa | X:@ JoanLaportaFCB

Raphinha también apunta contra el arbitraje

Más allá de campañas electorales y la política que rodea al club, los jugadores culés tampoco quedaron conformes con el accionar del silbante César Soto Grado, quien ha sido señalado de pitar contra el Barça en más de una ocasión. Joan García y Raphinha, quien tras varias semanas ausentes por lesión volvió a la actividad en el compromiso en Montilivi, fueron dos de los que se quejaron.

"Tenemos muchas cosas que mejorar, pero no solo nosotros. Es muy complicado cuando las reglas son diferentes dependiendo de si están a tu favor o en tu contra. Pero si tenemos que jugar contra todos para ganar, no hay problema, lo haremos" declaró el brasileño. Mientras que el portero solo señaló que, desde su percepción, fue falta de Echeverri y lamentó que ni siquiera la revisaron.

"En directo no veo bien la jugada de Koundé. Luego la veo repetida y para mí es falta. Jules llega primero al balón. Creo que es falta. Lo que sorprende es que no le llamen del VAR. El árbitro se puede equivocar. Sorprende que ni siquiera lo llame el VAR para verlo en una pantalla. Son cosas que pasan. No lo podemos controlar, así que toca seguir", mencionó el guardameta.