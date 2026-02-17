Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

DT del Milan anticipa regreso de Santiago Giménez

Santiago Giménez | MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 10:17 - 17 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Massimiliano Allegri habló previo al duelo ante el Como de la Serie A

Massimiliano Allegri habló sobre el regreso del mexicano Santiago Giménez; sin embargo, el estratega del AC Milan no dio una fecha exacta, todo esto previo al duelo de los Rossoneros ante el Como de la Jornada 24 de la Serie A en donde buscarán seguir de cerca al líder Inter.

En conferencia de prensa el italiano resaltó las piezas en su plantilla de las que podría echar mano para este cotejo y respectó al canterano del Cruz Azul simplemente resaltó: “Giménez volverá pronto”. Cabe mencionar, que el futbolista sigue en rehabilitación tras someterse a una operación de tobillo.

Santiago Giménez | MEXSPORT

¿Cuándo podría volver a jugar Santi Giménez?

De mantenerse su estimado tiempo de recuperación, Santi se perdería al menos los próximos seis partidos del Milán, incluyendo el duelo del 8 de marzo ante Inter de Milán por el liderato de la Serie A. Su primer partido podría llegar el 4 de abril ante Napoli.

Santiago Giménez en lamento con la Selección Mexicana durante un amistoso en 2025 | MEXSPORT
Santiago Giménez en lamento con la Selección Mexicana durante un amistoso en 2025 | MEXSPORT

Cabe mencionar que la decisión de operarse a finales de 2025 respondió a la necesidad de llegar al cien por ciento de sus capacidades a la etapa definitiva de la temporada y al Mundial 2026. Seguir con un tratamiento conservador habría puesto en riesgo su estado físico justo en el momento más inoportuno del ciclo mundialista.

Giménez compartió un mensaje, en redes sociales en su momento, en el que reveló los detalles de su estado físico. El atacante explicó que desde hace meses había jugado con molestias en el tobillo, impidiéndole estar en plenitud de condiciones.

“Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100%, ni sentirme cómodo en la cancha. Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar. Ahora toca recuperarme y prepararme para estar con ustedes lo antes posible. Dios tiene el control. Gracias por el apoyo, nos vemos pronto”, escribió el delantero.

Santiago Giménez | MEXSPORT

¿Cuál fue su ultimo partido que jugó Santi Giménez?

Santiago Giménez se lesionó en el partido en el que el AC Milan empató frente al Atalanta, el pasado 28 de octubre, día de San Judas Tadeo, del 2025, misma que detonó su ausencia para los juegos de la Selección Mexicana, en Fecha FIFA, ante Uruguay y Paraguay.

Cabe mencionar, que el delantero mexicano perdió protagonismo desde la parte final de temporada pasas, misma que puso entre los rumores su posible salida, incluso estuvo muy cerca de llegar a la Roma en un intercambio por Dobyk; sin embargo, no se concretó en los útlimas horas del cierre de fichajes.

Últimos videos
Lo Último
11:30 VIDEO: ¿Veterinario atendió a un therian que dijo ser perro? La historia que circula en redes
11:26 ¿Llegará al Mundial 2026? Edson Álvarez es operado tras molestias en el tobillo
11:17 "Se tardó demasiado": Miguel Borja habló sobre su fichaje caído con Cruz Azul y el papel de Nicolás Larcamón
11:12 Los mejores memes de los Therians: La nueva tendencia en redes
11:03 Tigres se interesa por Dejan Joveljic actual jugador del Sporting de Kansas City
10:49 El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
10:44 VIDEO: Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron rescatados por Ejército tras ataque armado en Zacatecas
10:41 Simulacro 2026: ¿Cómo activar la alerta sísmica en tu televisión?
10:41 Miércoles de ceniza 2026: ¿Cuál es su significado y por qué es una tradición católica?
10:30 Christian Pulisic aparece en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
Tendencia
1
Futbol Santos Laguna despide a Francisco Rodríguez como su DT
2
Futbol "Somos valientes detrás de una máscara": Katia Itzel García habla sobre amenzas que ha recibido en redes sociales
3
Futbol ¡Uno más! Exjugador mexicano se opone a naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo quieren ir a un Mundial”
4
Contra Incendio en Nezahualcóyotl provoca humo en CDMX y agrava contingencia ambiental
5
Futbol Filtran posible jersey conmemorativo del Real Madrid por sus 125 años
6
Contra Precio del dólar hoy martes 17 de febrero: así abrió el tipo de cambio y así se vende en bancos
Te recomendamos
VIDEO: ¿Veterinario atendió a un therian que dijo ser perro? La historia que circula en redes
Contra
17/02/2026
VIDEO: ¿Veterinario atendió a un therian que dijo ser perro? La historia que circula en redes
¿Llegará al Mundial 2026? Edson Álvarez es operado tras molestias en el tobillo
Futbol
17/02/2026
¿Llegará al Mundial 2026? Edson Álvarez es operado tras molestias en el tobillo
"Se tardó demasiado": Miguel Borja habló sobre su fichaje caído con Cruz Azul y el papel de Nicolás Larcamón
Futbol
17/02/2026
"Se tardó demasiado": Miguel Borja habló sobre su fichaje caído con Cruz Azul y el papel de Nicolás Larcamón
Los mejores memes de los Therians: La nueva tendencia en redes
Contra
17/02/2026
Los mejores memes de los Therians: La nueva tendencia en redes
Tigres se interesa por Dejan Joveljic actual jugador del Sporting de Kansas City
Futbol
17/02/2026
Tigres se interesa por Dejan Joveljic actual jugador del Sporting de Kansas City
El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
Empelotados
17/02/2026
El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica