DT del Milan anticipa regreso de Santiago Giménez

Massimiliano Allegri habló sobre el regreso del mexicano Santiago Giménez; sin embargo, el estratega del AC Milan no dio una fecha exacta, todo esto previo al duelo de los Rossoneros ante el Como de la Jornada 24 de la Serie A en donde buscarán seguir de cerca al líder Inter.

En conferencia de prensa el italiano resaltó las piezas en su plantilla de las que podría echar mano para este cotejo y respectó al canterano del Cruz Azul simplemente resaltó: “Giménez volverá pronto”. Cabe mencionar, que el futbolista sigue en rehabilitación tras someterse a una operación de tobillo.

Santiago Giménez | MEXSPORT

¿Cuándo podría volver a jugar Santi Giménez?

De mantenerse su estimado tiempo de recuperación, Santi se perdería al menos los próximos seis partidos del Milán, incluyendo el duelo del 8 de marzo ante Inter de Milán por el liderato de la Serie A. Su primer partido podría llegar el 4 de abril ante Napoli.

Santiago Giménez en lamento con la Selección Mexicana durante un amistoso en 2025 | MEXSPORT

Cabe mencionar que la decisión de operarse a finales de 2025 respondió a la necesidad de llegar al cien por ciento de sus capacidades a la etapa definitiva de la temporada y al Mundial 2026. Seguir con un tratamiento conservador habría puesto en riesgo su estado físico justo en el momento más inoportuno del ciclo mundialista.

Giménez compartió un mensaje, en redes sociales en su momento, en el que reveló los detalles de su estado físico. El atacante explicó que desde hace meses había jugado con molestias en el tobillo, impidiéndole estar en plenitud de condiciones.

“Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100%, ni sentirme cómodo en la cancha. Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar. Ahora toca recuperarme y prepararme para estar con ustedes lo antes posible. Dios tiene el control. Gracias por el apoyo, nos vemos pronto”, escribió el delantero.

Santiago Giménez | MEXSPORT

¿Cuál fue su ultimo partido que jugó Santi Giménez?

Santiago Giménez se lesionó en el partido en el que el AC Milan empató frente al Atalanta, el pasado 28 de octubre, día de San Judas Tadeo, del 2025, misma que detonó su ausencia para los juegos de la Selección Mexicana, en Fecha FIFA, ante Uruguay y Paraguay.